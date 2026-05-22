بمشاركة مكة وكيان.. ليفربول يروج لفيلم وداع محمد صلاح

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو ترويجي لفيلم وداع الدولي المصري محمد صلاح، بحضور ابنتيه مكة وكيان.

وأعلن محمد صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد 9 سنوات داخل الريدز، وذلك قبل موسم من نهاية تعاقده.

موعد فيلم وداع محمد صلاح

أعلن ليفربول إطلاق فيلم لوداع محمد صلاح، بعنوان "صلاح: وداعًا للملك"، وسيكون متاحًا عبر منصات النادي الرسمية، في السابعة مساء اليوم.

ونشر حساب النادي الرسمي على منصة التغريدات "إكس"، مقطع فيديو قصيرًا من الفيلم، ظهر فيه نجوم ليفربول السابقون والحاليون، وابنتاه مكة وكيان.

"I will always love this club." ❤️



Salah: Farewell to The King will be available on YouTube and All Red Video at 5pm today 👑 pic.twitter.com/nxWd5AHYbb — Liverpool FC (@LFC) May 22, 2026

وظهر صلاح في بداية مقطع الفيديو قائلًا: "سأدعم هذا النادي دائمًا.. أبنائي سيدعمونه دائمًا"، قبل أن تظهر ابنتاه في المدرجات، وفي نهاية مقطع الفيديو ظهرت ابنته الصغرى "كيان"، تغني أغنيته الشهيرة: "مو صلاح.. مو صلاح".

