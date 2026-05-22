كريم محمود عبدالعزيز وأصالة يتصدران التريند.. ما القصة؟

تصدر اسم الفنان كريم محمود عبدالعزيز والمطربة أصالة نصري تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب طليقة الأول وشائعة طلاق الثانية من زوجها فائق حسن.

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

وجاء تصدر أصالة نصري التريند بسبب جدل شائعات انفصالها عن زوجها رجل الأعمال العراقي فائق حسن.

وخرج خالد الذهبي ابن أصالة لينفي ما يتم تداوله من شائعات حول انفصال والدته عن زوجها فائق حسن، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "أخبار كاذبة".

كريم محمود عبدالعزيز وطليقته آن الرفاعي

فيما جاء تصدر كريم محمود عبدالعزيز التريند بعد رفع طليقته آن الرفاعي قضايا نفقة عليه وصلت لـ 9 قضايا، وذلك بعد مرور 8 أشهر على طلاقهما.

ولجأت مصممة الأزياء آن الرفاعي إلى ساحة القضاء في نزاعها مع طليقها الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وقامت برفع دعاوي نفقة ضده، وطالبت في الدعاوي بإلزامه بسداد مؤخر الصداق، ونفقات المتعة والعدة، إلى جانب نفقة بناته الثلاث من مأكل ومشرب وملبس ومصاريف دراسة، وضمت قائمة مطالبها الاستقلال بالمسكن، والحضانة لعدم الحصول عليهما.

