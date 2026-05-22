"التوقيت غير مناسب".. تعليق مثير من ترامب حول حضور زفاف نجله (فيديو)

كتب : مصطفى الشاعر

03:22 م 22/05/2026 تعديل في 03:27 م

ترامب ونجله جونيور

أثار التساؤل حول حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحفل زفاف نجله الأكبر دونالد ترامب جونيور، تفاعلا واسعا داخل البيت الأبيض، في خضم التوترات المتصاعدة مع إيران وانشغال إدارته بملفات الأمن القومي الساخنة.

أحداث متلاحقة تُشغل إدارة ترامب

خلال لقاء مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، سُئل ترامب عما إذا كان سينضم إلى العائلة في عطلة نهاية الأسبوع لحضور المناسبة العائلية، ليصف التوقيت بأنه "غير مناسب" له على الإطلاق بالنظر إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه في الوقت الراهن وتطورات الأحداث المتلاحقة التي تُشغل الإدارة الأمريكية.

ترامب يُوازن بين الرغبة العائلية وأولويات الأمن القومي تجاه إيران

أوضح ترامب، في تصريحاته، الخميس، أن نجله يرغب بشدة في حضوره للمناسبة، مشيرا إلى أنه سيكون حفلا صغيرا وخاصا للغاية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه سيحاول التواجد رغم أنه يجد نفسه حاليا في خضم الأحداث والملفات الساخنة، معترفا بأنه قال لنجله صراحة إن هذا ليس التوقيت المثالي بالنسبة له بسبب انشغاله التام بملفات خارجية استراتيجية ومهمة وفي مقدمتها "ملف إيران" وأمور دولية أخرى تتطلب متابعة مستمرة.

ترامب يُهاجم وسائل الإعلام ويعتبر نفسه ضحية هجوم صحفي في الحالتين

تطرق ترامب، بأسلوبه المعهود الهجومي، إلى الضغوط الإعلامية التي يتعرض لها، معتبرا أنه يواجه موقفا مستحيلا لا يمكنه الفوز فيه أمام وسائل الإعلام، حيث قال صراحة: "هذا موقف لا يمكنني الفوز فيه.. إذا حضرتُ سأُقتل، وإذا لم أحضر سأُقتل من الأخبار الزائفة بالطبع".

وأردف الرئيس الأمريكي، أن وسائل الإعلام "تبحث عن أي ثغرة" لتوجيه الانتقادات إليه وإلى إدارته، سواء حضر حفل الزفاف أم لم يحضر، مشيرا إلى أنه محاصر بين نارين وهما انتقادات حادة في حالة حضوره، واتهامات بالتقصير العائلي في حالة انشغاله بالعمل.

بهذا التعليق المثير، يرسم ترامب صورة واضحة عن الصراع الدائم الذي يواجهه بين واجباته كرئيس ومسؤولياته كأب، في وقت تتصاعد فيه التحديات الخارجية، وفي مقدمتها الملف الإيراني.

