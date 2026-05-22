إعلان

غرق مفاجئ والتحفظ على المنقذ.. كواليس مصرع تلميذ داخل حمام سباحة بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:36 م 22/05/2026

الطفل ضحية الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي طفل من قرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقًا داخل حمام سباحة، وقررت الجهات المختصة فتح تحقيق مع مسؤولي الحمام والمنقذ، للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته.

مصرع تلميذ أثناء السباحة

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بغرق طفل داخل حمام سباحة، وفشل محاولات إنقاذه، حيث جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل يدعى "إبراهيم.ي.إ.أ" ويبلغ من العمر 12 عامًا، من قرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف، ويدرس بالصف السادس الابتدائي.

التحفظ على مدير الحمام والمنقذ

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت داخل حمام سباحة مرخص، فيما أكد مدير الحمام والمنقذ في أقوالهما الأولية أن الطفل تعرض للغرق بصورة مفاجئة أثناء وجوده داخل المياه.

وقررت الأجهزة الأمنية التحفظ على مدير الحمام والمنقذ لحين انتهاء التحقيقات، مع فحص مدى توافر اشتراطات السلامة والأمان داخل حمام السباحة.

التحقيقات مستمرة

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، بينما تواصل النيابة العامة الاستماع إلى أقوال الشهود والعاملين، لكشف ملابسات الحادث والتأكد من وجود أي شبهة إهمال.

ويستعد الأهالي لتوديع جثمان الطفل الصغير من مسجد الخزرجي بالقرية فور انتهاء تصريح الدفن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق طفل المنوفية حمام سباحة النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كريم محمود عبدالعزيز وأصالة يتصدران التريند.. ما القصة؟
زووم

كريم محمود عبدالعزيز وأصالة يتصدران التريند.. ما القصة؟

"تمنت الموت هناك فاستجاب الله".. شقيق معلمة كفر الشيخ يكشف دعوتها قبل وفاتها
أخبار المحافظات

"تمنت الموت هناك فاستجاب الله".. شقيق معلمة كفر الشيخ يكشف دعوتها قبل وفاتها
كيف تتجنب عسر الهضم خلال أيام العيد؟ نصائح بسيطة وفعّالة
نصائح طبية

كيف تتجنب عسر الهضم خلال أيام العيد؟ نصائح بسيطة وفعّالة
لا تسألوني عن الأسباب.. جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي
رياضة عربية وعالمية

لا تسألوني عن الأسباب.. جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي
من القضاء إلى العقوبات الاقتصادية.. كيف تمارس واشنطن ضغوطها على كوبا؟
شئون عربية و دولية

من القضاء إلى العقوبات الاقتصادية.. كيف تمارس واشنطن ضغوطها على كوبا؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بالأرقام والتفاصيل.. كيف قفزت أسعار الأضاحي من 15 جنيهًا إلى 200 جنيه خلال 21 عامًا؟