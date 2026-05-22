لقي طفل من قرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقًا داخل حمام سباحة، وقررت الجهات المختصة فتح تحقيق مع مسؤولي الحمام والمنقذ، للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته.

مصرع تلميذ أثناء السباحة

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بغرق طفل داخل حمام سباحة، وفشل محاولات إنقاذه، حيث جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل يدعى "إبراهيم.ي.إ.أ" ويبلغ من العمر 12 عامًا، من قرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف، ويدرس بالصف السادس الابتدائي.

التحفظ على مدير الحمام والمنقذ

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت داخل حمام سباحة مرخص، فيما أكد مدير الحمام والمنقذ في أقوالهما الأولية أن الطفل تعرض للغرق بصورة مفاجئة أثناء وجوده داخل المياه.

وقررت الأجهزة الأمنية التحفظ على مدير الحمام والمنقذ لحين انتهاء التحقيقات، مع فحص مدى توافر اشتراطات السلامة والأمان داخل حمام السباحة.

التحقيقات مستمرة

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، بينما تواصل النيابة العامة الاستماع إلى أقوال الشهود والعاملين، لكشف ملابسات الحادث والتأكد من وجود أي شبهة إهمال.

ويستعد الأهالي لتوديع جثمان الطفل الصغير من مسجد الخزرجي بالقرية فور انتهاء تصريح الدفن.