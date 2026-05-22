سلوت يرد على هجوم صلاح: "نتشارك نفس الاهتمامات"

رد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على انتقادات الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الريدز.

ونشر صلاح هجوماً مبطناً على المدرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد هزيمة ليفربول 4-2 أمام أستون فيلا الأسبوع الماضي. وتحدث عن فقدان ليفربول لهويته، ودعا إلى عودة "كرة القدم الهجومية القوية" ، وهو مصطلح ارتبط بفترة يورجن كلوب في أنفيلد.

أرني سلوت يرد على انتقادات محمد صلاح

قال أرني سلوت، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برينتفورد، إنه لا يشعر بأن انتقادات محمد صلاح اللاذعة لأسلوب لعب ليفربول قللت من شأنه.

وأضاف: "لا أعتقد أن مشاعري تجاه هذا الأمر مهمة للغاية. المهم هو أن نتأهل لدوري أبطال أوروبا يوم الأحد، وأن أُهيئ مو والفريق بأكمله بأفضل طريقة ممكنة للمباراة. لا أعرف إن كان للأمر تأثير على المجموعة، لكن ما رأيته هو أن الفريق تدرب بشكل ممتاز هذا الأسبوع."

وأوضح: "أنا ومو نتشارك نفس الاهتمامات، فنحن نريد الأفضل لهذا النادي. نريد أن يحقق النادي أكبر قدر ممكن من النجاح. أعتقد أن مو كان سعيدًا جدًا بأسلوب لعبنا في الموسم الماضي، والذي قادنا للفوز بالدوري. لقد كنا جزءًا من إهداء جماهيرنا أول لقب دوري لهم منذ خمس سنوات (الموسم الماضي)".

وشدد: "ندرك أيضاً أننا لم نكن بنفس المستوى هذا الموسم. قد تمنحنا مباراة يوم الأحد أساساً جيداً للغاية للموسم المقبل، لقد تغيرت كرة القدم، وأعتقد أننا جميعًا نلاحظ ذلك. لنأخذ على سبيل المثال مباراتنا ضد برينتفورد هذا الأسبوع. رأيت مانشستر سيتي، الذي لا يزال من الفرق التي تقدم كرة قدم جميلة، يستغرق 60 دقيقة قبل أن تتاح له أول فرصة للتسجيل ضدهم. ثم سجلوا هدفًا من ركلة ثابتة، وبعد ذلك كان برينتفورد قريبًا جدًا من معادلة النتيجة 1-1 عدة مرات".

واختتم سلوت: "قبل خمس أو ست سنوات، كانت مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد ستنتهي بفوز ساحق بنتيجة 5 أو 6 أو 7 أو حتى 8-0، لكن هذا لم يعد واقع الدوري. علينا إيجاد التوازن الأمثل بين القدرة على المنافسة وتقديم كرة القدم التي يرغب بها المشجعون والتي أريد أن يقدمها فريقي. إذا أعجبني الأمر، فسيعجب الجماهير أيضاً، لأنني لم أكن راضياً عن الكثير من طريقة لعبنا هذا الموسم. كانت هناك مباريات كثيرة سيطرنا فيها على الكرة، لكن ذلك لم يؤدِ إلى أي شيء مميز".

