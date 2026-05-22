"نصيحة الفخراني و11 عاما بالجامعة" أبرز تصريحات انتصار مع منى الشاذلي

كشفت الفنانة انتصار، عن عدة تصريحات عن نصيحة الفنان يحيى الفخراني لها وقصة قضاء 11 عاما في الجامعة ورأيها في نصيحة الشباب الجديد وموقفها من لقب الفنانة القديرة، وذلك خلال حلولها ضيفة ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "أون".

نستعرض لكم أبرز ما قالته انتصار في السطور التالية:

نصيحة الفخراني لـ انتصار

كشفت الفنانة انتصار عن النصيحة التي اعتبرتها نقطة تحول حقيقية في مشوارها الفني، مؤكدة أن الفنان يحيى الفخراني كان له فضل كبير في تشكيل شخصيتها الفنية حتى أصبحت أجرأ فنانة في مصر.

وتابعت أنها أثناء مشاركتها في مسلسل "يتربى في عزو" كانت تجسد شخصية عاملة منزل ووالدة الفنان أحمد عزمي، الذي كان قريبا من عمرها آنذاك، مؤكدة أنها كانت حريصة على الظهور بإطلالة كاملة من المكياج، مستخدمة الكحل والرموش والزينة بشكل مبالغ فيه حتى تبدو جميلة أمام الكاميرا إلا أن يحيى الفخراني فوجئ بمظهرها عند رؤيتها، وقال لها باستغراب "هو محدش فهمك المفروض تظهري إزاي؟.. لازم تغسلي وشك"، وهي النصيحة التي وصفتها لاحقا بأنها غيرت كثيرا من طريقة تفكيرها وأدائها الفني.

واستكملت حديثها بطريقة طريفة: "حسيت بمشاعر متضاربة ما بين أنت مالك؟ إلى إزاي هطلع من غير مكياج؟ إلى معقول سأظهر قبيحة؟".

وأوضحت أنها بررت له الأمر بأنها شابة وتقوم بدور والدة شخص في مثل عمرها ليرد عليها بإجابة صادمة، قائلا: "أنت تقدري تقومي بدور والدتي أنا شخصيا، الفنان الحقيقي يقوم بأي دور ويمثل أي عمر بجرأة وشجاعة" مشيرة إلى أنه أقنعها وأنها تأثرت بالنصيحة، ما دفعها لغسل وجهها من مساحيق التجميل في الحال.

وأضافت: "الموقف ده نقطة تحول في حياتي لأنني من بعدها عملت أدوار وأخدت عليها جوائز بدون نقطة مكياج واحدة وبقيت أجرأ ممثلة في السينما المصرية".

انتصار تقضي 11 عاما بالجامعة

قالت انتصار إنه بسبب حبها للفن حصلت على الشهادة الجامعية بعد 11 عاما كاملة بسبب الرسوب المتكرر والتأجيل، مؤكدة أنها واجهت الكثير من العقبات خلال الدراسة وكافحت بين الدراسة في الإسكندرية والتمثيل في القاهرة، والزواج والإنجاب خلال الدراسة.

وأوضحت أنها بدأت العمل في التمثيل بشكل احترافي وهي لا تزال طالبة بكلية التجارة، ما اضطرها للتنقل المستمر بين الإسكندرية والقاهرة، الأمر الذي أثر على انتظامها الدراسي، وأنها كانت تصطحب الكتب والمذكرات إلى مواقع التصوير، وتذاكر خلال فترات الراحة بين المشاهد، قائلة إنها "كانت تذاكر داخل البلاتوهات".

وأشارت إلى أنها تزوجت وأنجبت طفليها خلال فترة وجودها بالجامعة، بينما كان شقيقها يتكفل بدفع المصروفات الدراسية، في وقت كانت تحاول فيه مواصلة مشوارها الفني والدراسي في آن واحد.

رأيها في نصيحة الشباب الجديد

أكدت انتصار، أنها منذ بداية مسيرتها الفنية تعلمت من كبار الفنانين وكانت تتلقى النصيحة بصدر رحب، لأنها تمثل إضافة لها تجعلها تنضج وتتطور مع مرور الوقت.

وتابعت: "حاليا لما أنصح فنان جديد وأحس أنه غير متقبل النصيحة أعرف أنه لن يتطور أو يكمل في المجال الفني".

انتصار ولقب الفنانة القديرة

أوضحت انتصار، أن دخولها في خانة "الفنانة القديرة" لا يزعجها، وأنها كانت تتمنى هذا اللقب منذ بداياتها الفنية، مشيرة إلى أنها كانت تشاهد الفنانين على خشبة المسرح القومي في صغرها وتسمع عن لقب "القدير" وهو 40 أو 60 سنة، وكانت تتمنى اليوم الذي تحصل فيه على هذا اللقب.

وأكدت أنها كانت تمتلك ثقة كبيرة في موهبتها منذ البداية، ولم تكن تنتظر الفرص بل كانت تبادر بالتواصل مع شركات الإنتاج وخوض تجارب الأداء بنفسها، لافتة إلى أنها خاضت تجربة في الإسكندرية وحصلت على دور في أحد الأفلام ثم انتقلت إلى القاهرة لتنفيذه وبحثت عن فرص جديدة وتواصلت مع عدد من المخرجين من بينهم يوسف شاهين.

انتصار: أنا ضد عمل المرأة

قالت إنتصار بطريقة تمزج بين الجدية والفكاهة إنها "ضد عمل المرأة"، مؤكدة أن حديثها لم يكن دعوة لابتعاد المرأة عن سوق العمل، وإنما تعبير عن حجم الإرهاق الذي تعيشه كثير من النساء نتيجة التوفيق بين العمل ومسؤوليات المنزل والأسرة.

وتابعت، أن المرأة العاملة تتحمل أدوارا متعددة بشكل يومي، بداية من الالتزامات المهنية، وصولا إلى تربية الأبناء وإدارة شؤون المنزل، وهو ما قد يدفع بعض النساء إلى التفكير في التوقف عن العمل بعد سنوات طويلة من الضغط المتواصل.

وأضافت أن تعليم المرأة يظل أمرا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، ويمنحها الاستقلال والقدرة على مواجهة الظروف الصعبة، سواء في حالات الطلاق أو فقدان الزوج أو أي تغيرات مفاجئة قد تفرض عليها تحمل مسؤولية إعالة نفسها وأسرتها، وامتلاك المرأة لمؤهل علمي وفرصة عمل لا يتعارض مع رغبتها في التفرغ لأسرتها إذا اختارت ذلك، والأهم هو امتلاكها القدرة على الاعتماد على نفسها في أي وقت.

آخر أعمال انتصار الفنية

كانت آخر أعمال الفنانة انتصار مشاركتها في مسلسلات "علي كلاي" مع الفنان أحمد العوضي، و"الكينج" مع الفنان محمد إمام، ويعرض لها حالياً فيلم "الكلام على إيه" من بطولة أحمد حاتم وسيد رجب.

