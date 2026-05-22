كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام طفل بقيادة سيارة أجرة "ميكروباص" بمحافظة الشرقية، معرضاً حياته وحياة المواطنين لخطر داهم.

نجحت القوات الأمنية في تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة في المقطع وتبين أنها "سارية التراخيص"، كما ألقي القبض على قائدها (15 عاماً) ولا يحمل رخصة قيادة بمدينة العاشر من رمضان. تم ضبط والد الطفل "سائق" وبمواجهته أقر بقيامه بالسماح لنجله القاصر بقيادة السيارة للعمل عليها وتوفير الدخل، بالمخالفة الصارمة للقوانين المرورية.

تحفظت الأجهزة المعنية على السيارة الميكروباص، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. أحالت أجهزة الأمن المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.