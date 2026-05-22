

كتبت- أسماء مرسي:

أثارت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز حالة من الجدل على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي، بعدما ظهرت بإطلالة جريئة خلال حفل "Kering Women in Motion Awards"، الذي أقيم ضمن فعاليات المهرجان.

إطلالة جريئة بتوقيع "جوتشي"



ظهرت جورجينا مرتدية قميصا أزرق مصنوعا من الساتان، تميز بتصميم جريء ومكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت معه بنطلونا باللون الأسود وحذاء بكعب عال باللون نفسه.

وجاءت الإطلالة بتوقيع دار الأزياء العالمية "جوتشي".

واعتمدت مكياجا ترابيا ناعما أبرز جمال ملامحها، مع التركيز على تحديد العينين، كما جذبت الأنظار بتغيير لون شعرها إلى الأشقر، إذ اختارت تسريحة منسدلة بانسيابية على الجانبين.

وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية فاخرة، مكونة من عقد وأقراط وعدة خواتم.

أبرز إطلالات جورجينا المثيرة للجدل:



فستان موف



ومن بين الإطلالات التي أثارت الجدل أيضا، ظهور جورجينا بفستان طويل باللون الموف الفاتح الفاتح، من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة.

وجاء التصميم ضيقا من الأعلى بقصة "الكب" مع فتحة صدر جريئة، بينما صُمم بأسلوب "حورية البحر" الذي أبرز قوامها.



وتميز الفستان بتفاصيل الدانتيل الشفاف فوق بطانة بلون البشرة، فيما غطت التطريزات الجزء العلوي باستخدام التول.

واعتمدت مع الإطلالة مكياجا ناعما وتسريحة شعر ويفي منسدلة، إضافة إلى مجوهرات ماسية مكونة من عقد وحلق وخاتم.

فستان باللونين الأبيض والأسود



كما ظهرت بإطلالة اعتمدت فيها فستانا قصيرا فوق الركبة باللونين الأبيض والأسود، جاء بقصة "Halter Neck" مع تصميم الظهر المكشوف.

ونسقت مع اللوك مكياجا قويا وتسريحة شعر مرفوعة، إضافة إلى نظارة شمسية وحقيبة سوداء أضفت لمسة عصرية على الإطلالة.

فستان زفاف جريء



وخلال مشاركتها في حفل ميت جالا، خطفت جورجينا الأنظار بإطلالة مستوحاة من فساتين الزفاف، إذ ارتدت فستانا أبيض جريئا بتصميم "حورية البحر".

وجاء الفستان بقصة ضيقة تنسدل بانسيابية على القوام، وصُنع من الساتان مع تفاصيل دانتيل زينت الجزء العلوي، فيما أكملت الإطلالة بطرحة زفاف طويلة شفافة مطرزة بالدانتيل.

واعتمدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة وخاتم، مع مكياج ناعم وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

فستان فوشيا قصير



وفي إطلالة أخرى، ظهرت بفستان فوشيا قصير فوق الركبة، جاء بقصة ضيقة أبرزت رشاقتها، مع تصميم الظهر المكشوف، ونسقت معه حذاء أبيض، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ترابية، بينما تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فستان أسود



كما تألقت بفستان طويل باللون الأسود، تميز بقصته الضيقة وتصميمه المكشوف عند منطقة الصدر، ما منحها إطلالة أنيقة وجريئة معا، واعتمدت مكياجا ترابيا مع تسريحة شعر منسدلة، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية مكونة من أقراط دائرية وأسورة.

فستان فضي



ومن الإطلالات اللافتة أيضا، ظهورها بفستان فضي لامع بصيحة "الأوف شولدر"، جاء بتصميم ضيق ومحدد للقوام مع فتحة صدر جريئة.

واختارت مع الإطلالة مكياجا بدرجات النيود، إضافة إلى مجوهرات ماسية فاخرة مكونة من عقد وأقراط طويلة وحلق.

