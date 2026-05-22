مدبولي يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة لمدينة برج العرب

كتب : أحمد الجندي

02:20 م 22/05/2026
    قافلة طبية بالإسكندرية تكشف على 2830 حالة وتقدم خدمات مجانية شاملة
    قافلة طبية بالإسكندرية تكشف على 2830 حالة وتقدم خدمات مجانية شاملة
    قافلة طبية بالإسكندرية تكشف على 2830 حالة وتقدم خدمات مجانية شاملة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، بحي شرق ومركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 18 حتى 21 مايو 2026.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في تنفيذ القوافل الطبية وتقديم الخدمات العلاجية المتكاملة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، مثمنًا دور جميع المشاركين في القافلة وما تحقق من نتائج إيجابية ساهمت في تخفيف الأعباء عن المرضى، خاصة من محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

وخلال التقرير، أشارت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إلى أن القافلة تضم عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، من بينها: العظام، والباطنة، والقلب، والأطفال، والصدر، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى تخصص الرمد، حيث تم تقديم الكشف والعلاج بالمجان، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية، وتوزيع النظارات الطبية، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية أو الرعاية المتخصصة إلى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، أن القافلة أسهمت في الكشف على (2830) حالة، شملت (1155) حالة في تخصص الرمد، وصرف (595) نظارات طبية، وإجراء (169) عملية رمد مجانية، فضلًا عن الكشف على (1675) حالة في مختلف التخصصات الأخرى، كما تم تحويل (61) حالة إلى مستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات الطبية اللازمة.

ونوهت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، إلى الدعم الكبير الذي حظيت به القافلة من خلال القيادات التنفيذية والصحية بمحافظة الإسكندرية، حيث ثمن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الدور الذي قامت به القافلة في توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالمحافظة، مؤكداً أن المحافظة عملت على تقديم مختلف التسهيلات اللازمة، بما أسهم في نجاح القافلة وتحقيق أهدافها المرجوة.

ولفتت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة والوصول بالخدمات الصحية ذات الجودة إلى المواطنين في أماكن إقامتهم.

وأضافت أن اللجنة تتطلع إلى استمرار التعاون المثمر مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، في إطار توسيع نطاق الخدمات الصحية المجانية وتنفيذ المزيد من القوافل الطبية المتخصصة بالمحافظات المختلفة، لا سيما بالمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية، معربة عن تقديرها الكبير لمؤسسة بنك الشفاء المصري، وجهودها المتواصلة ودورها الفاعل في دعم وتنفيذ القافلة، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى الفئات الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي ختام التقرير، أكدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، استمرار التواصل مع الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو استكمال العلاج بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات التابعة لمؤسسة بنك الشفاء المصري، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، إلى جانب العمل على تنظيم قوافل طبية مماثلة بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة.

مصطفى مدبولي القوافل الطبية الإسكندرية

