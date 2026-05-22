تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، الموقف التنفيذي لأعمال استكمال تطوير محيط محور عمرو بن العاص بقطاع كفر طهرمس حتى الطريق الدائري، وذلك خلال اجتماع موسع مع رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بوزارة الإسكان.

"تحسين السيولة المرورية"

أكد محافظ الجيزة أن المشروعات الجارية تستهدف تحقيق نقلة نوعية في السيولة المرورية داخل نطاق حي بولاق الدكرور ومدينة كرداسة، من خلال إعادة تنظيم الحركة المرورية وربطها بالطريق الدائري، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري للمناطق المحيطة بالمحور.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق ورفع كافة التعارضات التي تعوق تنفيذ مشروعات تطوير مسارات الحركة بمنطقة كفر طهرمس، بما يضمن دفع معدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

"متابعة أعمال الصرف الصحي"

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال تطوير الصرف الصحي بمنطقة كفر طهرمس، والتي تُنفذ على مرحلتين، تشمل الأولى شارع الملكة وإسكان الشباب حتى الطريق الدائري، فيما تضم المرحلة الثانية شوارع نبيل طه وعمرو بن العاص ومنطقة رشاح أبو عوض، إلى جانب أعمال الدفع النفقي الجارية بالمنطقة.

"استعدادات للافتتاح"

استعرض الاجتماع نسب الإنجاز بمسارات محور عمرو بن العاص المستحدثة، حيث أكد المحافظ ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، والانتهاء من التجهيزات النهائية استعدادًا للافتتاح الرسمي للمحور خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش الاجتماع أعمال تطوير محور الإخلاص الممتد من المريوطية حتى عثمان محرم بطول 5 كيلومترات، في إطار خطة المحافظة للتكامل بين مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة المحاور المرورية.

حضر الاجتماع محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء بدر ندا رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وعدد من قيادات المحافظة ومسؤولي المرافق والشركات المنفذة.