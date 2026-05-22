مصدر باكستاني: رفع سقف المطالب يُعرقل المفاوضات الأمريكية الإيرانية

كتب : مصطفى الشاعر

02:25 م 22/05/2026

أمريكا وإيران وباكستان

كشف مصدر باكستاني مطلع لشبكة "الجزيرة" الإخبارية، عن استمرار حالة التصلب السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حيث يُصر كلا الطرفين على رفع سقف مطالبهما وشروطهما بشكل كبير في المفاوضات الجارية حاليا.

نقاط الخلاف الأساسية بين إيران وأمريكا

أوضح المصدر للشبكة، اليوم الجمعة، أن نقاط الخلاف الأساسية تتركز بشكل عميق حول ملف تخصيب اليورانيوم الإيراني "الشائك"، إلى جانب أزمة فرض الرسوم والسيطرة الملاحية على مضيق هرمز، وهو ما يضع العراقيل أمام مساعي التهدئة الدولية.

إسلام آباد تُبدي تفاؤلاً حذرا بإمكانية صياغة تفاهم مرحلي

على الرغم من تعقيد المشهد الميداني والسياسي وارتفاع حدة الشروط المتبادلة، أشار المصدر الباكستاني إلى أن العاصمة إسلام آباد التي تقود جهود وساطة مكثفة بين البلدين لا تزال تشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية إحداث خرق دبلوماسي.

وأكد المصدر لـ "الجزيرة"، أن الدبلوماسية الباكستانية تعول على إمكانية التوصل لتفاهم مرحلي ومؤقت بين واشنطن وطهران يُسهم في خفض التصعيد العسكري ويُهيئ الأجواء لمباحثات أكثر عمقا واستدامة.

ورغم استمرار رفع سقف المطالب من الجانبين، لا تزال إسلام آباد متمسكة بـ"تفاؤلها الحذر"، معتبرة أن الدبلوماسية الباكستانية قد تتمكن من إحداث اختراق مرحلي يخفف التوتر ويفتح الباب أمام مفاوضات أكثر جدية في المستقبل.

