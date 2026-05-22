ضبط 336 أسطوانة غاز و4 طن سكر ودقيق خلال حملات بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

02:17 م 22/05/2026

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم الجمعة، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملات تفتيشية موسعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 861 محضرًا تموينيًا خلال أسبوع، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

مخالفات مخابز وأسواق

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 537 محضر مخالفات مخابز بسبب التلاعب في الأوزان وعدم مطابقة المواصفات وعدم النظافة وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، إلى جانب 324 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمي.

ضبط أسطوانات غاز وسلع مدعمة

وأضاف مدير التموين أن الحملات تمكنت من تحرير محضر جنح ضد صاحب مستودع غاز بقرية ميت الموز التابعة لمركز شبين الكوم، بعد ضبط 336 أسطوانة غاز صغيرة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء وبأسعار أعلى من السعر الرسمي.
كما حررت الأجهزة التموينية محاضر ضد أصحاب مستودعات بميت خلف ومليج لعدم الإعلان عن الأسعار والتربح بدون وجه حق.

التحفظ على لحوم وأسماك مجهولة

وأسفرت الحملات أيضًا عن ضبط أكثر من نصف طن لحوم وأسماك منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى التحفظ على 4 طن سكر ودقيق بلدي مدعم محظور تداوله قبل إعادة بيعه بالسوق السوداء في مركزي منوف وقويسنا.

توجيهات المحافظ

وأكد عمرو الغريب محافظ المنوفية متابعته المستمرة لنتائج الحملات التموينية، مشددًا على مواصلة الحملات الرقابية المكثفة والضربات الاستباقية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وحماية المواطنين من الغش التجاري والاستغلال.

