أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، استمرار العمل عن بعد يوم الأحد خلال شهر يونيو من كل أسبوع، ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الوقود.

استمرار العمل عن بعد يوم الأحد خلال يونيو

أوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار جاء بسبب تداعيات الأوضاع الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

الفئات المستثناة من قرار العمل عن بعد يوم الأحد

أشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أنه يتم استثناء القطاعات الخدمية المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين من القرار، وتستمر في العمل بشكل طبيعي.

وتابع: "القرار مش هيمس القطاعات اللي بتخدم المواطنين بشكل مباشر، زي المستشفيات والمرافق العامة والخدمات الضرورية".

مخزون السلع الاستراتيجية

أكد "الحمصاني"، أن هناك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا من السلع الأساسية يمتد لعدة أشهر، ويتجاوز في بعض السلع ستة أشهر وقد يصل إلى عام كامل.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن هذا المخزون يضمن استقرار السوق وتوافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.