انخفض سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 21-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4530 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5824 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6795 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7765 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 54360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 241491 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 388250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.78% إلى نحو 4508 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.