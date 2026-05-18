يبدو أن رحلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أوشكت على الإنتهاء مع السماوي، بعد مسيرة امتدت لقرابة الـ10 سنوات.

ما حقيقة رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي؟

فجرت صحيفة دايلي ميل البريطانية، مفاجأة مدوية مساء اليوم الإثنين، حول مستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة أن جوارديولا سيرحل عن قيادة السيتي بنهاية الموسم الجاري، ليكتب نهاية مسيرته التدريبية التي بدأت منذ صيف 2016.

ولم تكشف الصحيفة عن وجهة جوارديولا المقبلة، سواء باتفاقه مع أحد الأندية أو خوض تجربة جديدة مع أحد المنتخبات.

ما ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

يحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، بعدما خاض هذه الموسم 36 مباراة فاز في 23 وتعادل في 8 وخسر 5 مباريات.

