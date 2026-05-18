الدوري الإنجليزي

تشيلسي

22:15

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

بورنموث

21:30

مانشستر سيتي

مفاجأة.. بيب جوارديولا يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي

كتب : محمد عبد الهادي

11:06 م 18/05/2026 تعديل في 11:22 م
    محمد صلاح وبيب جوارديولا
    جوارديولا ومرموش
    بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي
    نقاش جوارديولا وهالاند (1)
    تحدث جوارديولا بغضب مع حكام مباراة نيوكاسل
    نقاش جوارديولا وهالاند (2)
    فالنتينا ابنة بيب جوارديولا تظهر على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي
    بيب جوارديولا وعائلته
    جوارديولا وزوجته وابنائه (1)
    جوارديولا وزوجته (2)
    جوارديولا وأنشيلوتي
    جوارديولا 6
    بيب جوارديولا
    جوارديولا ومرموش (1)

يبدو أن رحلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أوشكت على الإنتهاء مع السماوي، بعد مسيرة امتدت لقرابة الـ10 سنوات.

ما حقيقة رحيل جوارديولا عن مانشستر سيتي؟

فجرت صحيفة دايلي ميل البريطانية، مفاجأة مدوية مساء اليوم الإثنين، حول مستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة أن جوارديولا سيرحل عن قيادة السيتي بنهاية الموسم الجاري، ليكتب نهاية مسيرته التدريبية التي بدأت منذ صيف 2016.

ولم تكشف الصحيفة عن وجهة جوارديولا المقبلة، سواء باتفاقه مع أحد الأندية أو خوض تجربة جديدة مع أحد المنتخبات.

ما ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

يحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، بعدما خاض هذه الموسم 36 مباراة فاز في 23 وتعادل في 8 وخسر 5 مباريات.

