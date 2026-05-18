هل يرحل بيب جوارديولا عن مان سيتي بنهاية الموسم؟

بات موقف المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، من الاستمرار مع مان سيتي خلال الفترة المقبلة غامضا، في ظل انتشار العديد من الأخبار التي تشير إلى رحيل المدرب عن الفريق بنهاية الموسم.

وكان بيب جوارديولا، قاد فريق مان سيتي لحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت الماضي بعد الفوز على نظيره تشيلسي في المباراة النهائية.

موقف جوارديولا مع مان سيتي

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المدرب الإسباني يقترب من الرحيل عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، بعد فترة استمرت 10 سنوات على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن رحيل جوارديولا عن مان سيتي خلال الأيام المقبلة.

حقيقة تولي ماريسكا القيادة الفنية للسيتي الموسم المقبل

ومع كثرة الأحاديث عن رحيل بيب جوارديولا عن السيتي بنهاية الموسم، بدأت التكهنات تزيد حول خليفته في النادي، إذ أشار موقع "teamtalk"، أن إنزو ماريسكا توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة السيتي لتولي الإدارة الفنية للسيتي، خلفا للإسباني بيب جوارديولا.

وأوضح الموقع ذاته، أن ماريسكا سيتولى مهمة القيادة الفنية للمان سيتي بعقد يمتد لموسمين.

