مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

حرس الحدود

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

فاركو

جميع المباريات

إعلان

هل يرحل بيب جوارديولا عن مان سيتي بنهاية الموسم؟

كتب : يوسف محمد

01:08 ص 18/05/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    اعتذر بيب جوارديولا عن تصرفاته بعد خسارة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل
  • عرض 10 صورة
    بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي
  • عرض 10 صورة
    نيولوك بيب جوارديولا (3)
  • عرض 10 صورة
    نيولوك بيب جوارديولا (5)
  • عرض 10 صورة
    نيولوك بيب جوارديولا (2)
  • عرض 10 صورة
    حزن بيب جوارديولا بالهزيمة من الهلال
  • عرض 10 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 10 صورة
    بيب جوارديولا
  • عرض 10 صورة
    بيب جوارديولا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بات موقف المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، من الاستمرار مع مان سيتي خلال الفترة المقبلة غامضا، في ظل انتشار العديد من الأخبار التي تشير إلى رحيل المدرب عن الفريق بنهاية الموسم.

وكان بيب جوارديولا، قاد فريق مان سيتي لحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت الماضي بعد الفوز على نظيره تشيلسي في المباراة النهائية.

موقف جوارديولا مع مان سيتي

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المدرب الإسباني يقترب من الرحيل عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، بعد فترة استمرت 10 سنوات على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن رحيل جوارديولا عن مان سيتي خلال الأيام المقبلة.

حقيقة تولي ماريسكا القيادة الفنية للسيتي الموسم المقبل

ومع كثرة الأحاديث عن رحيل بيب جوارديولا عن السيتي بنهاية الموسم، بدأت التكهنات تزيد حول خليفته في النادي، إذ أشار موقع "teamtalk"، أن إنزو ماريسكا توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة السيتي لتولي الإدارة الفنية للسيتي، خلفا للإسباني بيب جوارديولا.

وأوضح الموقع ذاته، أن ماريسكا سيتولى مهمة القيادة الفنية للمان سيتي بعقد يمتد لموسمين.

أقرأ أيضًا:

صدمة... مصدر يكشف تفاصيل إصابة مهدي سليمان حارس مرمى الزمالك

هل تم توقيع غرامة مالية على لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية؟.. مصدر يرد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي مان سيتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
زووم

محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

نسرين طافش كاجوال وكارولين عزمي بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. أمين الفتوى يُجيب
أخبار مصر

هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. أمين الفتوى يُجيب
5 فوائد صحية غير متوقعة لدبس الرمان.. احرص على تناوله
نصائح طبية

5 فوائد صحية غير متوقعة لدبس الرمان.. احرص على تناوله
أديب: فيديو بالـAI سخر من أحزاني وأبهرني فنيًا
أخبار مصر

أديب: فيديو بالـAI سخر من أحزاني وأبهرني فنيًا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان