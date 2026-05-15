العربي الوحيد.. اسم صلاح يلمع في الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026

شهدت الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026، ذكر اسم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، رفقة أساطير كرة القدم.

الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026

أطلقت الفنانة الكولومبية شاكيرا، الأغنية الرسمية للمونديال " Dai Dai"، أمس الخميس 14 مايو، وتم تصوير مقطع الفيديو التروجي في ملعب ماراكانا في البرازيل.

وتقام بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

محمد صلاح في الأغنية الرسمية لكأس العالم

شهدت الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026، ذكر أسماء أساطير كرة القدم، فقالت شاكيرا: "بيليه، مارادونا، مالديني، روماريو، كريستيانو رونالدو، إنييستا، بيكهام، لوكاكو، ميسي، مبابي وصلاح".

تم ذكر اسم صـلاح في أغنية شاكيرا وبورنا بوي "Dai Dai" لـكـأس الـعـالـم عند ذكرهم لأسـاطـيـر كرة القدم.

ويعتبر محمد صلاح اللاعب العربي الوحيد الذي ذكر اسمه في الاغنية الرسمية لكأس العالم 2026، رفقة نجوم منتخبات البرازيل، إيطاليا، الأرجنتين، البرتغال، إسبانيا، إنجلترا، بلجيكا وفرنسا.

