مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
22:00

ليفربول

كرة اليد

مصر

- -
19:00

ايسلندا

الدوري السعودي

ضمك

- -
19:15

الفيحاء

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

الرياض

جميع المباريات

إعلان

العربي الوحيد.. اسم صلاح يلمع في الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026

كتب : هند عواد

01:59 م 15/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح لاعب منتخب مصر (2)
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح من مران منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    محمد صلاح من جلسة تصوير منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026، ذكر اسم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، رفقة أساطير كرة القدم.

الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026

أطلقت الفنانة الكولومبية شاكيرا، الأغنية الرسمية للمونديال " Dai Dai"، أمس الخميس 14 مايو، وتم تصوير مقطع الفيديو التروجي في ملعب ماراكانا في البرازيل.

وتقام بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

محمد صلاح في الأغنية الرسمية لكأس العالم

شهدت الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026، ذكر أسماء أساطير كرة القدم، فقالت شاكيرا: "بيليه، مارادونا، مالديني، روماريو، كريستيانو رونالدو، إنييستا، بيكهام، لوكاكو، ميسي، مبابي وصلاح".

ويعتبر محمد صلاح اللاعب العربي الوحيد الذي ذكر اسمه في الاغنية الرسمية لكأس العالم 2026، رفقة نجوم منتخبات البرازيل، إيطاليا، الأرجنتين، البرتغال، إسبانيا، إنجلترا، بلجيكا وفرنسا.

اقرأ أيضًا:

بالأبيض الكامل.. الزمالك يستعد لمعركة التتويج أمام اتحاد العاصمة

مدرب الزمالك يضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة اتحاد العاصمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح منتخب مصر كأس العالم 2026 شاكيرا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد وفاته.. منة بدر تيسير تكشف عن محادثة جمعتها مع محمد حسن الجندي- صور
زووم

بعد وفاته.. منة بدر تيسير تكشف عن محادثة جمعتها مع محمد حسن الجندي- صور
"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
أخبار مصر

"رفيق".. تفاصيل أول تطبيق رسمي لخدمة حجاج السياحة المصريين
قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
أجنبي

قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
"تصريحات مقلقة".. انتقادات داخلية لترامب بشأن حديثه عن تأثير حرب إيران
شئون عربية و دولية

"تصريحات مقلقة".. انتقادات داخلية لترامب بشأن حديثه عن تأثير حرب إيران
مأزق هرمز الكبير.. من يتراجع أولًا في المواجهة بين واشنطن وطهران؟
شئون عربية و دولية

مأزق هرمز الكبير.. من يتراجع أولًا في المواجهة بين واشنطن وطهران؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان