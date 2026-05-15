أمريكا توقف نشر قواتها في بولندا لخفض انتشارها في أوروبا

كتب : وكالات

10:40 م 15/05/2026

القوات الأمريكية

أفادت مصادر لوكالة أسوشيتد برس بأن الولايات المتحدة أوقفت نشر قواتها في بولندا في إطار خفض عدد قواتها في أوروبا.
وبحسب أسوشيتد برس، تقوم وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" بتقليص عدد القوات الأمريكية في أوروبا من خلال منع نشر وحدات في بولندا وألمانيا بدلاً من سحب القوات المتمركزة هناك بالفعل.

وأكد عدد من المسؤولين الأمريكيين للوكالة أن 4000 جندي من لواء تابع للجيش لم يعودوا في طريقهم إلى بولندا هذا الأسبوع، مشيرين إلى أن إدارة ترامب كانت قد صرحت سابقا بأنها ستخفض القوات الأمريكية في ألمانيا فقط.
وقال المسؤولون إن إلغاء عملية الانتشار جاء بعد أن وقع وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، مذكرة توجه فريقاً قتالياً من اللواء إلى الخروج من أوروبا.

وأوضح المسؤولون، أن اختيار الوحدة متروك للقادة العسكريين، مضيفين أن المذكرة أدت أيضاً إلى إلغاء نشر كتيبة مدربة على إطلاق الصواريخ والقذائف بعيدة المدى في ألمانيا.

القوات الأمريكية أوروبا البنتاجون الولايات المتحدة

