بعد الغياب.. محمد صلاح يعود لمطاردة أساطير ليفربول أمام أستون فيلا

يعود الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لصفوف الريدز، مساء اليوم، عندما يواجه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

يحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب "فيلا بارك"، في إطار منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

عودة محمد صلاح لليفربول

قال أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سيكون مو متاحًا غدًا لبضع دقائق فقط، ولكن نأمل أن يتمكن من المشاركة".

وغاب صلاح عن آخر مباراتين للريدز بسبب إصابة في الفخذ خلال مباراة كريستال يالاس.

وسيغادر صلاح ليفربول بنهاية الموسم، بعدما فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

ماذا قدم محمد صلاح أمام أستون فيلا؟

لعب محمد صلاح 14 مباراة أمام أستون فيلا، فاز في 10 مباريات وخسر 3 مواجهات وتعادل في مباراة وحيدة.

وسجل محمد صلاح 10 أهداف في شباك أستون فيلا، وصنع 5 أهداف، ليصل إجمالي مساهماته إلى 15 مساهمة.

وفي حالة تسجيل محمد صلاح في شباك فيلا اليوم، سيتفوق على أسطورة الريدز روجر هنت، كما أنه يمتلك فرصة لمعادلة رقم ستيفن جيرارد الذي سجل 13 هدفا في شباك أستون فيلا.

