منافس مصر.. منتخب بلجيكا بالقوة الضاربة في كأس العالم

أعلن رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، منافس مصر في المونديال، قائمته لكأس العالم 2026، وعلى رأسها المهاجم روميلو لوكاكو.

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة بكأس العالم، إلى جانب مصر وإيران ونيوزيلندا.

وضمت بلجيكا المهاجم روميلو لوكاكو، لاعب نابولي الإيطالي، إلى تشكيلتها لكأس العالم، وشارك اللاعب كبديل في سبع مباريات وسجل هدفًا، وكان في بلجيكا خلال الشهرين الماضيين لإعادة التأهيل بعد إصابة في أوتار الركبة، كما يعود تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

قائمة بلجيكا لكأس العالم

تضم قائمة منتخب بلجيكا كل من:

حراس المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، سين لامينز (مانشستر يونايتد)، مايك بيندرز (راسينغ ستراسبورغ)

الدفاع: تيموثي كاستاني (فولهام)، زينو ديباست (سبورتنج لشبونة)، مكسيم دي كويبر (برايتون آند هوف ألبيون)، كوني دي وينتر (ميلان)، براندون ميشيل (كلوب بروج)، توماس مونييه (ليل)، ناثان نجوي (ليل)، خواكين سيس (كلوب بروج)، آرثر ثيات (آينتراخت فرانكفورت).

الوسط: كيفن دي بروين (نابولي)، أمادو أونانا (أستون فيلا)، نيكولا راسكين (رينجرز)، يوري تيليمانس (أستون فيلا)، هانز فاناكن (كلوب بروج)، أكسيل فيتسل (جيرونا).

الهجوم: تشارلز دي كيتيلاير (أتالانتا)، جيريمي دوكو (مانشستر سيتي)، ماتياس فرنانديز باردو (ليل)، روميلو لوكاكو (نابولي)، دودي لوكيباكيو (بنفيكا)، دييجو موريرا (راسينغ ستراسبورغ)، أليكسيس سايلميكرز (ميلان)، لياندرو تروسارد (أرسنال).

