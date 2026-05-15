مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
22:00

ليفربول

كرة اليد

مصر

- -
19:00

ايسلندا

الدوري السعودي

ضمك

- -
19:15

الفيحاء

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

الرياض

جميع المباريات

إعلان

منافس مصر.. منتخب بلجيكا بالقوة الضاربة في كأس العالم

كتب : هند عواد

03:31 م 15/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    دي بروين وكورتوا يمثلان منتخب بلجيكا (1)
  • عرض 3 صورة
    منتخب بلجيكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، منافس مصر في المونديال، قائمته لكأس العالم 2026، وعلى رأسها المهاجم روميلو لوكاكو.

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة بكأس العالم، إلى جانب مصر وإيران ونيوزيلندا.

وضمت بلجيكا المهاجم روميلو لوكاكو، لاعب نابولي الإيطالي، إلى تشكيلتها لكأس العالم، وشارك اللاعب كبديل في سبع مباريات وسجل هدفًا، وكان في بلجيكا خلال الشهرين الماضيين لإعادة التأهيل بعد إصابة في أوتار الركبة، كما يعود تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

قائمة بلجيكا لكأس العالم

تضم قائمة منتخب بلجيكا كل من:

حراس المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، سين لامينز (مانشستر يونايتد)، مايك بيندرز (راسينغ ستراسبورغ)

الدفاع: تيموثي كاستاني (فولهام)، زينو ديباست (سبورتنج لشبونة)، مكسيم دي كويبر (برايتون آند هوف ألبيون)، كوني دي وينتر (ميلان)، براندون ميشيل (كلوب بروج)، توماس مونييه (ليل)، ناثان نجوي (ليل)، خواكين سيس (كلوب بروج)، آرثر ثيات (آينتراخت فرانكفورت).

الوسط: كيفن دي بروين (نابولي)، أمادو أونانا (أستون فيلا)، نيكولا راسكين (رينجرز)، يوري تيليمانس (أستون فيلا)، هانز فاناكن (كلوب بروج)، أكسيل فيتسل (جيرونا).

الهجوم: تشارلز دي كيتيلاير (أتالانتا)، جيريمي دوكو (مانشستر سيتي)، ماتياس فرنانديز باردو (ليل)، روميلو لوكاكو (نابولي)، دودي لوكيباكيو (بنفيكا)، دييجو موريرا (راسينغ ستراسبورغ)، أليكسيس سايلميكرز (ميلان)، لياندرو تروسارد (أرسنال).

اقرأ أيضًا:

مصدر لمصراوي: مفاجأة غير مسبوقة من ممدوح عباس للاعبي الزمالك حال حصد الكونفدرالية

مبلغ ضخم وبديل نجم.. برشلونة يتصدر سباق التعاقد مع عمر مرموش

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بلجيكا منتخب مصر كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مأزق هرمز الكبير.. من يتراجع أولًا في المواجهة بين واشنطن وطهران؟
شئون عربية و دولية

مأزق هرمز الكبير.. من يتراجع أولًا في المواجهة بين واشنطن وطهران؟
فستان مصنوع من اللحم وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم الفن
زووم

فستان مصنوع من اللحم وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم الفن
وظائف بدون خبرة برواتب تصل لـ 8600 جنيه - شروط وخطوات التقديم
أخبار مصر

وظائف بدون خبرة برواتب تصل لـ 8600 جنيه - شروط وخطوات التقديم
بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية
بطل مسلسل الوتد يتلو القرآن.. الجمهور: صوته روحاني وده تلحين- فيديو قديم
زووم

بطل مسلسل الوتد يتلو القرآن.. الجمهور: صوته روحاني وده تلحين- فيديو قديم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان