مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
22:00

ليفربول

كرة اليد

مصر

- -
19:00

ايسلندا

الدوري السعودي

ضمك

- -
19:15

الفيحاء

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

الرياض

جميع المباريات

إعلان

لاعب اتحاد العاصمة الجزائري: "الزمالك تعمد إهدار الوقت.. ونضمن نتيجة غدا"

كتب : هند عواد

03:49 م 15/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مران اتحاد العاصمة الجزائري (1)
  • عرض 4 صورة
    مران اتحاد العاصمة الجزائري (3)
  • عرض 4 صورة
    مران اتحاد العاصمة الجزائري (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد سعدي رضواني، قائد اتحاد العاصمة الجزائري، قدرتهم على حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية، من الزمالك.

ويحل اتحاد العاصمة الجزائري، ضيفا على الزمالك، في التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب في الجزائري، بفوز اتحاد العاصمة بهدف نظيف، جاء في الدقائق الأخيرة عن طريق ركلة جزاء.

لاعب اتحاد العاصمة الجزائري يتحدى الزمالك

قال سعدي رضواني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الزمالك كان يتعمد إهدار الوقت في مباراة الذهاب حتى حارس مرماهم كان يعمل على تضييع الوقت، واتحاد العاصمة فريق نزيه ويلعب بشرف ولن نتعمد إهدار الوقت غدا لأننا ضامنين النتيجة".

واختتم: "معنويات الفريق مرتفعة بعد فوزنا بكأس الجزائر، ونركز في الشوط الثاني لإياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حققنا الفوز في لقاء الذهاب، نعلم نقاط القوة والضعف في الزمالك".

اقرأ أيضًا:

مصدر لمصراوي: مفاجأة غير مسبوقة من ممدوح عباس للاعبي الزمالك حال حصد الكونفدرالية

منافس مصر.. منتخب بلجيكا بالقوة الضاربة في كأس العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اتحاد العاصمة الزمالك الكونفدرالية الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وظائف بدون خبرة برواتب تصل لـ 8600 جنيه - شروط وخطوات التقديم
أخبار مصر

وظائف بدون خبرة برواتب تصل لـ 8600 جنيه - شروط وخطوات التقديم
قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
أجنبي

قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
ارتفاع أسعار الأضاحي يسبق الزبائن إلى الأسواق.. والركود سيد الموقف (صور
اقتصاد

ارتفاع أسعار الأضاحي يسبق الزبائن إلى الأسواق.. والركود سيد الموقف (صور
صرف مرتبات مايو ومعاشات يونيو قبل عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل
اقتصاد

صرف مرتبات مايو ومعاشات يونيو قبل عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل
"مرات أبويا ضربتني".. الداخلية تستجيب لاستغاثة طفلة منشأة ناصر
حوادث وقضايا

"مرات أبويا ضربتني".. الداخلية تستجيب لاستغاثة طفلة منشأة ناصر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان