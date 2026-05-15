أكد سعدي رضواني، قائد اتحاد العاصمة الجزائري، قدرتهم على حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية، من الزمالك.

ويحل اتحاد العاصمة الجزائري، ضيفا على الزمالك، في التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب في الجزائري، بفوز اتحاد العاصمة بهدف نظيف، جاء في الدقائق الأخيرة عن طريق ركلة جزاء.

لاعب اتحاد العاصمة الجزائري يتحدى الزمالك

قال سعدي رضواني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الزمالك كان يتعمد إهدار الوقت في مباراة الذهاب حتى حارس مرماهم كان يعمل على تضييع الوقت، واتحاد العاصمة فريق نزيه ويلعب بشرف ولن نتعمد إهدار الوقت غدا لأننا ضامنين النتيجة".

واختتم: "معنويات الفريق مرتفعة بعد فوزنا بكأس الجزائر، ونركز في الشوط الثاني لإياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حققنا الفوز في لقاء الذهاب، نعلم نقاط القوة والضعف في الزمالك".

