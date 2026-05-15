وظائف بدون خبرة برواتب تصل لـ 8600 جنيه - شروط وخطوات التقديم

كتب : محمد أبو بكر

02:30 م 15/05/2026 تعديل في 02:51 م

وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع شركة “ليوني مصر” التابعة لمجموعة LEONI العالمية المتخصصة في صناعة ضفائر السيارات، عن تنظيم ملتقى توظيف مفتوح لتوفير 500 فرصة عمل للشباب والفتيات للعمل بمصانع الشركة بمدينة بدر.

وأكدت الوزارة في بيان، الجمعة، أن الملتقى يُعقد يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026، بمقر جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص.

وزارة العمل: "فرص تشغيل حقيقية للشباب"

أوضحت الوزارة أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، بشأن دعم الشباب الباحثين عن العمل وخفض معدلات البطالة وربط التدريب بالتشغيل.

وأكدت أن التقديم متاح للشباب من الجنسين، دون اشتراط وجود خبرة سابقة، حيث توفر الشركة تدريبًا فنيًا وتأهيليًا متقدمًا ومدفوع الأجر بالكامل تحت شعار: “مش محتاج خبرة.. إحنا هندربك ونبني مستقبلك سوا”.

الوزارة: "رواتب تصل إلى 8600 جنيه ومزايا متعددة"

أضافت وزارة العمل أن الشركة تقدم حزمة متميزة من المزايا للعاملين، تشمل راتبًا شهريًا صافيًا يتراوح بين 8200 و8600 جنيه، بالإضافة إلى حوافز إنتاج شهرية وأرباح سنوية ومنح خلال الأعياد والمناسبات.

كما تشمل المزايا التأمين الصحي والاجتماعي، وتوفير وجبة يومية، إلى جانب أتوبيسات مكيفة لنقل العاملين من وإلى أماكن العمل.

وزارة العمل: "المؤهل المتوسط شرط أساسي للتقديم"

أشارت الوزارة إلى أن شروط التقديم تتضمن الحصول على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد على 35 عامًا.

كما يشترط تحديد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، سواء بالإعفاء أو أداء الخدمة أو التأجيل أو عدم الإصابة بالدور، مع إجادة القراءة والكتابة.

الوزارة تدعو الشباب للتوجه مباشرة إلى ملتقى التوظيف

دعت وزارة العمل الشباب الراغبين في التقديم إلى التوجه مباشرة إلى مقر الملتقى مصطحبين صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وصورة المؤهل الدراسي، وصورة شهادة الميلاد، وصورة شهادة التجنيد للذكور.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التشغيل وتمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا.

