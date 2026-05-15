أعاد الإعلامي عمرو الليثي نشر مقطع فيديو من لقاء تليفزيوني أجراه مع المطرب حسن فؤاد ضمن حلقات برنامجه واحد من الناس، وعُرض في شهر أكتوبر من عام 2024 على قناة الحياة، وشهد عودة الأخير للظهور بعد فترة طويلة من الاعتزال والغياب عن الفن.

حسن فؤاد يتلو القرآن الكريم

يظهر فؤاد في الفيديو المنشور على الحساب الرسمي لـ عمرو على بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهو يتلو آيات من سورة الفرقان، بعدما طلب منه عمرو أن يتلو القرآن الكريم "أنا نفسي كمان أسمعك في قراءة القرآن"، وجاء المقطع مصحوبا بالتعليق التالي "بعد اعتزاله الفن.. الفنان حسن فؤاد يفاجئ عمرو الليثي بتلاوة عذبة لآيات من القرآن الكريم".

تعليقات الجمهور على تلاوة حسن فؤاد للقرآن الكريم

وانقسمت التعليقات على الفيديو بين معجب بصوته ومنتقدًا أشار إلى أن حسن فؤاد لا يقرأ القرآن بتجويد صحيح ولكن يلحنه، ومن بينها: "الله يبارك فيك بس من غير تلحين، ده بيلحن مش بيقرأ، لا يجوز تلحين القرآن الكريم بهذا الشكل، الله أكبر عليك صوتك روحاني ربنا يتم عليك الاعتزال، هذه ليست تلاوة. اختلطت الألحان في رأسه".

وكتب آخرون "الله يبارك فيك.. لازم تجويد وقراءة القرآن بأسلوب تلاوة القرآن، ما شاء الله.. ربنا يثبته كبداية ومع تعلم التجويد هيبقى أفضل، عجبني خشوعه وتدبر معاني القرآن أثناء القراءة، ياه التسعينات وناسها الجميلة الحلوة".

حسن فؤاد ومسلسل الوتد

جدير بالذكر أن حسن فؤاد أحد أبرز نجوم الفن خاصة في فترة التسعينيات، وإلى جانب شهرته كمطرب له العديد من الأغاني بينها تترات لعدد من أشهر مسلسلات تلك الفترة، شارك أيضا بالتمثيل في أكثر من عمل، مثل مسلسل الوتد بطولة النجمة الكبيرة الراحلة هدى سلطان، ومجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: يوسف شعبان، هالة فاخر، عبدالله محمود، أحمد سلامة، فتوح أحمد، حنان ترك، فادية عبدالغني، مها أحمد، نادية شكري، محمد الشقنقيري.

