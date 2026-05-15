الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

22:00

ليفربول

مصر

19:00

ايسلندا

ضمك

19:15

الفيحاء

التعاون

21:00

الرياض

التليفزيون المصري ينقل نهائي الزمالك واتحاد العاصمة غدا بـ24 كاميرا ودرون

كتب : محمد أبو بكر

04:24 م 15/05/2026

أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام نقل مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بين نادي الزمالك المصري وفريق اتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر إقامتها غدًا السبت، عبر شاشات التليفزيون المصري، وذلك ضمن التغطية الرياضية للموسم الكروي الحالي.

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن التليفزيون المصري استعد بشكل مكثف لنقل المباراة وفق أحدث المعايير الفنية والتقنية المعتمدة في نقل المباريات الدولية الكبرى.

رئيس التليفزيون: "استخدام 24 كاميرا لنقل المباراة"

قال المخرج محمد الجوهري، رئيس التليفزيون المصري، إن عملية إنتاج ونقل المباراة ستتم باستخدام 24 كاميرا متنوعة، من بينها كاميرات خاصة وطائرات تصوير “درون”.

وأوضح أن توزيع الكاميرات داخل الملعب سيتم وفق الاشتراطات العالمية الخاصة بنقل المباريات الدولية، بما يضمن تقديم تغطية احترافية ومتميزة للمشاهدين.

الهيئة الوطنية للإعلام: "تغطية تليق بالحدث الرياضي"

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام حرصها على تقديم تغطية تليفزيونية متكاملة تليق بحجم الحدث الرياضي وأهمية المباراة، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها نادي الزمالك وجماهير الكرة المصرية والإفريقية.

وأشارت إلى أن نقل المباراة يأتي في إطار اهتمام التليفزيون المصري بتقديم تغطيات رياضية متميزة للمنافسات والبطولات الكبرى.

التليفزيون المصري اتحاد العاصمة الزمالك كأس الكونفيدرالية

