إعلان

بديلًا عن مضيق هرمز.. الإمارات تعلن بناء خط أنابيب جديد لتصدير النفط

كتب : مصطفى الشاعر

04:16 م 15/05/2026

الإمارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء العمل على مشروع خط أنابيب نفطي استراتيجي جديد يهدف إلى تصدير النفط الخام بعيدا عن مضيق هرمز، في خطوة نوعية لتعزيز أمن إمداداتها الطاقية وتقليل المخاطر الجيوسياسية.

الإمارات تُسرع وتيرة إنجاز خط أنابيب استراتيجي

أفاد مكتب أبوظبي للإعلام، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي قدما في بناء خط أنابيب نفطي جديد يهدف إلى تجاوز مضيق هرمز، وذلك في إطار استراتيجية لتعزيز أمن إمداداتها الطاقية.

وأوضح المكتب، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن هذا المشروع الحيوي المعروف باسم خط أنابيب غرب شرق واحد من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل بحلول عام 2027، حيث سيُسهم في مضاعفة القدرة التصديرية للبلاد عبر ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان، مما يمنح الدولة مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق العالمية بعيدا عن الممرات المائية التي قد تشهد توترات جيوسياسية.

خالد بن محمد بن زايد يستعرض أداء شركة أدنوك

جاء هذا الإعلان خلال ترؤس الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة "أدنوك"، حيث اطلع على مستجدات المشروع الجديد وأداء الشركة العام.

ووجّه ولي عهد أبوظبي، بتسريع إنجاز هذا الخط تزامنا مع تقدم الشركة في تنفيذ مرحلة جديدة منه، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على إمدادات الطاقة وضمان تدفقها بكفاءة عالية بما يخدم المصالح الاقتصادية للدولة ومكانتها في سوق الطاقة الدولية.

بدائل لوجستية لمواجهة تحديات مضيق هرمز

اعتمدت الإمارات تاريخيا على تصدير غالبية نفطها عبر مضيق هرمز قبل أن تُغلق إيران هذا الممر المائي فعليا خلال فترة الحرب، مما دفع الدولة إلى تعزيز مساراتها البديلة.

ورغم تلك التحديات واصلت الإمارات تصدير نحو مليون ونصف المليون برميل يوميا من ميناء الفجيرة عبر خط أنابيب آخر يتجاوز المضيق، وفقا لبيانات شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع الشحنات، حيث يأتي المشروع الجديد ليعزز هذا التوجه ويُؤمّن ممرات إضافية تضمن استمرارية الصادرات تحت مختلف الظروف.

تحولات في السياسة النفطية الإماراتية

تأتي هذه التحركات الإنشائية الكبرى في وقت تشهد فيه السياسة النفطية للإمارات تحولا جذريا، حيث أعلنت الدولة الإماراتية خلال هذا الشهر خروجها من منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك رغبة منها في التحرر من قيود الإنتاج التي كانت تفرضها المنظمة.

وسعت الإمارات من خلال هذا القرار إلى امتلاك سيادة كاملة على قرارات الإنتاج والتصدير وهو القرار الذي امتد ليشمل مجموعة "أوبك بلس" التي تضم منتجين عالميين آخرين مثل روسيا، مما يعكس رغبة أبوظبي في تعظيم الاستفادة من مواردها النفطية وقدراتها التصديرية الجديدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز حرب إيران الإمارات هجمات إيران على الإمارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
زووم

ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
ثاني العائدين.. الأهلي يستقر على عودة لاعبه المعار
رياضة محلية

ثاني العائدين.. الأهلي يستقر على عودة لاعبه المعار
موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447
أخبار مصر

موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447
مأزق هرمز الكبير.. من يتراجع أولًا في المواجهة بين واشنطن وطهران؟
شئون عربية و دولية

مأزق هرمز الكبير.. من يتراجع أولًا في المواجهة بين واشنطن وطهران؟
صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
حوادث وقضايا

صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان