

حالة من الغضب أثارها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه طفلة مصابة بكدمات متفرقة، مع اتهامات لزوجة والدها بالتعدي عليها داخل منزل الأسرة بالقاهرة.

فيديو طفلة منشأة ناصر



الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع الفيديو، وتبين أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو، والتي كانت مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، برفقة خالتها وجدتها، اتهمن فيه زوجة والد الطفلة بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في إصابتها.

تحرك الشرطة

بتقنين الإجراءات، ألقت الشرطة القبض على المشكو في حقها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررة ذلك بأنها كانت تحاول تأديب الطفلة بسبب كثرة لهوها داخل الشقة محل سكنهم.

النيابة تحقق

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وأخطرت جهات التحقيق.

