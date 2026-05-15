"مرات أبويا ضربتني".. الداخلية تستجيب لاستغاثة طفلة منشأة ناصر

كتب : مصراوي

02:43 م 15/05/2026

الشرطة تكشف ملابسات فيديو طفلة منشأة ناصر

حالة من الغضب أثارها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه طفلة مصابة بكدمات متفرقة، مع اتهامات لزوجة والدها بالتعدي عليها داخل منزل الأسرة بالقاهرة.

فيديو طفلة منشأة ناصر


الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت ملابسات مقطع الفيديو، وتبين أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو، والتي كانت مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، برفقة خالتها وجدتها، اتهمن فيه زوجة والد الطفلة بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في إصابتها.

تحرك الشرطة

بتقنين الإجراءات، ألقت الشرطة القبض على المشكو في حقها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررة ذلك بأنها كانت تحاول تأديب الطفلة بسبب كثرة لهوها داخل الشقة محل سكنهم.

النيابة تحقق

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وأخطرت جهات التحقيق.

فيديو الشرطة منشأة ناصر القاهرة

"التجمعات".. نظام يطبق لأول مرة لمواجهة الغش بالثانوية العامة - ما هو؟
صرف مرتبات مايو ومعاشات يونيو قبل عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل
فستان مصنوع من اللحم وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم الفن
موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447
وظائف بدون خبرة برواتب تصل لـ 8600 جنيه - شروط وخطوات التقديم

