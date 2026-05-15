كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يجلس داخل غطاء مقدمة سيارة ملاكي أثناء سيرها في الجيزة. استهدفت التحريات تحديد هوية المتورطين في هذا التصرف المتهور الذي عرض حياة المواطنين للخطر وأثار بلبلة واسعة عبر المنصات الرقمية للوقوف على حقيقة الواقعة.

مغادرة المتهم للبلاد وتحقيقات الأمن

حددت الأجهزة الأمنية هوية مالكة السيارة التي ظهرت في المقطع، وبسؤالها أكدت أن الفيديو قديم ويعود لعام 2023 أثناء تواجد سيارتها في مركز صيانة اليوم الجمعة. أوضحت التحريات أن الشخص الظاهر في الفيديو كان عاملاً سابقاً بمركز الصيانة (أجنبي الجنسية)، وتبين أنه غادر البلاد نهائياً خلال شهر فبراير الماضي، مما ينفي حداثة الواقعة المزعومة.

باشرت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشخص القائم على إعادة نشر وتداول المقطع القديم للإيحاء بأنه واقعة حديثة.

