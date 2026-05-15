الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

22:00

ليفربول

مصر

19:00

ايسلندا

ضمك

19:15

الفيحاء

التعاون

21:00

الرياض

عمر جابر: الجائزة المادية للكونفدرالية ستساعدنا.. وجماهير الزمالك تستحق

كتب : محمد خيري

04:18 م 15/05/2026 تعديل في 05:26 م

عمر جابر

يرى عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن جمهور القلعة البيضاء سيكون له دورًا كبيرًا في مباراة اتحاد العاصمة غدًا في إياب نهائي الكونفدرالية.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" مباراة النهائي غدًا مختلفة، وتوقيت المباراة مهم جدًا، لأن الزمالك مرتبط بعدها بمباراة حاسمة في الدوري".

وواصل عمر جابر:" الجائزة المادية حال التتويج بالكونفدرالية ستساعد في حل الأزمات المادية التي يمر بها النادي، وجماهير الزمالك تستحق الفرحة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التتويج باللقب".

وأضاف:" لاعبو الزمالك يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق بطولتي كأس الكونفدرالية والدوري لإسعاد الجماهير، والمباراة النهائية تكون بها تفاصيل مختلفة، والمباراة ليست سهلة ولكن الزمالك هدفه تحقيق اللقب".

واختتم قائد الفريق تصريحاته:" أقدم التعازي مجددًا لمحمد شحاتة بمناسبة وفاة والده، واللاعب أظهر شجاعة كبيرة في لقاء الذهاب، ونسعى لإسعاده بتحقيق اللقب غدًا".

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء غدٍ السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت على ستاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
رئيس وزراء إسبانيا: مقاطعة يوروفيجن بسبب إسرائيل تضعنا على الجانب الصحيح
موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447
وظائف بدون خبرة برواتب تصل لـ 8600 جنيه - شروط وخطوات التقديم
ارتفاع أسعار الأضاحي يسبق الزبائن إلى الأسواق.. والركود سيد الموقف (صور
