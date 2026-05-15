بدأت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال الغلق الكلي بمحور الفريق كمال عامر عند تقاطعه مع محور 26 يوليو في الاتجاهين، اليوم الجمعة 15/5/2026، اعتبارًا من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 10:00 صباحًا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط وادي النيل - 6 أكتوبر)، عن تنفيذ أعمال رفع كمرة خرسانية خاصة بالمشروع بمحور الفريق كمال عامر عند تقاطعه مع محور 26 يوليو بالاتجاهين.

تحويلات مرورية تزامنًا مع الغلق

في هذا الإطار، وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالي:

أولًا: المسار البديل الأول

حركة المركبات القادمة من محور الفريق كمال عامر والمتجهة إلى الطريق الدائري (القوس الغربي) تقوم بالنزول إجباريًا إلى شارع جامعة الدول العربية، ثم العودة إلى شارع السودان، واستكمال السير حتى مطلع محور 26 يوليو، ومنها إلى المنزل المؤدي إلى محور الفريق كمال عامر وصولًا إلى الطريق الدائري (القوس الغربي) بعد تجاوز منطقة الأعمال.

كما يمكن استكمال الحركة عبر شارع أحمد عرابي ثم الصعود إلى كوبري عرابي في اتجاه نفق محور عرابي وصولًا إلى مطلع الطريق الدائري (القوس الغربي) بعد تجاوز منطقة الأعمال.

ثانيًا: المسار البديل الثاني

حركة المركبات القادمة من محور الفريق كمال عامر والمتجهة إلى الطريق الدائري (محور المنيب) تتجه يمينًا إلى مسار التحويلة الخاصة بأعمال محطة مونوريل بشتيل، في اتجاه شارع ترعة الزمر ومنطقة أرض اللواء، وصولًا إلى مطلع محور الفريق كمال عامر بمنطقة أرض اللواء باتجاه الطريق الدائري (محور المنيب)، وذلك بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة وضمان السيولة والأمن والسلامة للمواطنين.