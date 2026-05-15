كشف الإعلامي جمال الغندور أن الجهاز الفني لفريق الزمالك يدرس المفاضلة بين الثنائي أحمد ربيع وآدم كايد للمشاركة في خط الوسط خلال مواجهة اتحاد العاصمة المقبلة، وذلك في ظل غياب محمود بنتايج للإيقاف عقب تعرضه للطرد.

من يعوض غياب بنتايج في نهائي الكونفدرالية؟

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن أحمد فتوح سيشارك في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب بنتايج، بينما لا يزال الجهاز الفني يحسم موقف اللاعب الذي سيشغل مركز الوسط.

كايد الأقرب للمشاركة بدلًا من بنتايج في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وأشار إلى أن فرص آدم كايد تبدو الأقرب حتى الآن للدخول في التشكيل الأساسي، خاصة مع رغبة المدير الفني معتمد جمال في فرض ضغط هجومي مبكر على اتحاد العاصمة منذ الدقائق الأولى بهدف تسجيل هدف سريع يعيد الفريق للمباراة.

