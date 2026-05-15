الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

22:00

ليفربول

مصر

19:00

ايسلندا

الدوري السعودي

ضمك

19:15

الفيحاء

التعاون

21:00

الرياض

مفاضلة داخل الزمالك لتعويض غياب بنتايج بسبب الإيقاف

كتب : نهي خورشيد

01:53 ص 15/05/2026
    محمود بنتايج
    محمود بنتايج
    آدم كايد ومشجعة
    آدم كايد (1)
    آدم كايد
    آدم كايد
    آدم كايد
    عبدالله السعيد وآدم كايد من تدريبات الزمالك اليوم
    آدم كايد لاعب الزمالك
    معتمد جمال
    معتمد جمال
    معتمد جمال
    معتمد جمال
    أبو تريكة يدعم معتمد جمال في مجلس الشعب

كشف الإعلامي جمال الغندور أن الجهاز الفني لفريق الزمالك يدرس المفاضلة بين الثنائي أحمد ربيع وآدم كايد للمشاركة في خط الوسط خلال مواجهة اتحاد العاصمة المقبلة، وذلك في ظل غياب محمود بنتايج للإيقاف عقب تعرضه للطرد.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن أحمد فتوح سيشارك في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب بنتايج، بينما لا يزال الجهاز الفني يحسم موقف اللاعب الذي سيشغل مركز الوسط.

وأشار إلى أن فرص آدم كايد تبدو الأقرب حتى الآن للدخول في التشكيل الأساسي، خاصة مع رغبة المدير الفني معتمد جمال في فرض ضغط هجومي مبكر على اتحاد العاصمة منذ الدقائق الأولى بهدف تسجيل هدف سريع يعيد الفريق للمباراة.

لأول مرة.. ابنة محمد حماقي تظهر في ألبومه الجديد "سمعوني"- صور وفيديو
لأول مرة.. ابنة محمد حماقي تظهر في ألبومه الجديد "سمعوني"- صور وفيديو

"السياحة" تطلق تطبيق "رفيق" لخدمة حجاج السياحة المصريين
الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد الأحد.. والحرارة تصل لـ44
لغز الجثة مقطوعة الرأس في العياط.. "مقبرة أثرية" تكشف أسرار الجريمة

نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم

