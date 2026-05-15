"منع الزوجات".. تعليمات صارمة قبل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد

كشف الإعلامي جمال الغندور أن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، خصص جانباً من التدريبات الأخيرة للفريق من أجل التدريب على ركلات الترجيح استعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كيف يجهز معتمد جمال اللاعبين لمباراة اتحاد العاصمة؟

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن معتمد جمال حرص خلال مراني الفريق أمس واليوم على تجهيز اللاعبين نفسياً وفنياً لسيناريو اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالنتيجة التي تمنح الزمالك التعادل في مجموع المباراتين.

وأشار إلى أن فوز الزمالك بهدف دون رد خلال اللقاء سيقود الفريقين مباشرة إلى ركلات الترجيح دون خوض أشواط إضافية وفقاً للوائح البطولة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وتقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة يوم السبت المقبل 9 مساء.

