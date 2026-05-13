مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الأهلي

2 3
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

1 0
22:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام كريستال بالاس بالبريميرليج

كتب : نهي خورشيد

09:37 م 13/05/2026 تعديل في 09:38 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جوارديولا ومرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش و جوارديولا
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    هدف عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة كريستال بالاس، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولى المصرى عمر مرموش لقيادة هجوم مانشستر سيتي في المواجهة المرتقبة.


تشكيل مانشستر سيتي الرسمي اليوم


في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، جفارديول.

في خط الوسط: ريان آيت نوري، برناردو سيلفا، فيل فودين.

في خط الهجوم: عمر مرموش، سافينيو، سيمينيو.


تفاصيل مباراة السيتي وكريستال بالاس


ومن المقرر أن تقام مباراة السيتي وكريستال بالاس على ملعب الاتحاد، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.


ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، خلف المتصدر آرسنال الذي يملك 79 نقطة.

إقرأ أيضاً:

مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا

نجم الإسماعيلي السابق يطالب عبر مصراوي بمحاسبة المسؤولين عن هبوط الدراويش

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش مانشستر سيتي كريستال بالاس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدكتور مجدي نزيه ينصح السيدات بمشاهدة "توم وجيري".. فما السبب؟
نصائح طبية

الدكتور مجدي نزيه ينصح السيدات بمشاهدة "توم وجيري".. فما السبب؟
لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
أخبار المحافظات

لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
مجدي الجلاد: تحمُل المواطن من أجل الدولة لا يعني رضاؤه عن أداء الحكومة
أخبار مصر

مجدي الجلاد: تحمُل المواطن من أجل الدولة لا يعني رضاؤه عن أداء الحكومة
رغم ظروفه الصحية.. 20 صورة لـ محمود الخطيب في 4 عزاءات بأسبوع
رياضة محلية

رغم ظروفه الصحية.. 20 صورة لـ محمود الخطيب في 4 عزاءات بأسبوع

مهاب مجاهد: الغش الجماعي خطر على الأمن القومي.. وكثافة المناهج ترهق الأسر
أخبار مصر

مهاب مجاهد: الغش الجماعي خطر على الأمن القومي.. وكثافة المناهج ترهق الأسر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة
"قرار بمنع التعامل وطعن قضائي".. مستجدات أزمة وقف "الأمير مصطفى عبد المنان" بدمياط
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا