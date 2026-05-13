لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي (3-0)-فيديو

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة كريستال بالاس، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولى المصرى عمر مرموش لقيادة هجوم مانشستر سيتي في المواجهة المرتقبة.



تشكيل مانشستر سيتي الرسمي اليوم



في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، جفارديول.

في خط الوسط: ريان آيت نوري، برناردو سيلفا، فيل فودين.

في خط الهجوم: عمر مرموش، سافينيو، سيمينيو.



تفاصيل مباراة السيتي وكريستال بالاس



ومن المقرر أن تقام مباراة السيتي وكريستال بالاس على ملعب الاتحاد، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، خلف المتصدر آرسنال الذي يملك 79 نقطة.

