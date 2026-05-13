ترقب عالمي لـ Glory in Giza قبل المواجهة المرتقبة بين أوسيك وفيرهوفن

تتجه أنظار عشاق الملاكمة حول العالم نحو أهرامات الجيزة، التي تستعد لاحتضان الحدث العالمي المرتقب Glory in Giza يوم 23 مايو الجاري، في أمسية مميزة لأبرز نزالات الملاكمة المنتظرة هذا العام، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع.

ويشهد الحدث المواجهة الرئيسية بين بطل العالم الموحّد في الوزن الثقيل الأوكراني أولكسندر أوسيك، صاحب السجل الخالي من الهزائم (24–0)، ونجم الكيك بوكسينغ الهولندي ريكو فيرهوفن، في نزال يجمع بين اثنين من أبرز الأسماء في الرياضات القتالية، ضمن مشهد استثنائي يقام أمام أهرامات الجيزة.

وحظي الحدث منذ الإعلان عنه باهتمام واسع في الأوساط الرياضية العالمية، نظرًا لطبيعة المواجهة والموقع الذي يحتضنها، حيث تُقام الأمسية في أحد أشهر المواقع التاريخية عالميًا، ما يمنح الحدث طابعًا بصريًا مختلفًا عن النزالات التقليدية.

ولا تقتصر أهمية Glory in Giza على النزال الرئيسي فقط، إذ تضم البطاقة المصاحبة مجموعة من المواجهات القوية التي تجمع أسماء بارزة في عالم الملاكمة، من بينها البريطاني حمزة شيراز، الذي يواجه الألماني عالم بيغيتش على لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) الشاغر في وزن السوبر متوسط، إلى جانب مواجهة تجمع البريطاني جاك كاتيرال بالأوزبكي شاخرام غياسوف على لقب رابطة الملاكمة العالمية (WBA Regular) في وزن الويلتر.

كما تشهد الأمسية مواجهة في الوزن الثقيل بين الكوبي فرانك سانشيز والأمريكي ريتشارد توريز جونيور، بالإضافة إلى نزال الأوكراني دانيال لابين أمام بنجامين مينديز تاني في وزن خفيف الثقيل.

وعلى صعيد المواهب العربية، يشارك الملاكم السعودي الصاعد سلطان المحمد ضمن البطاقة، إلى جانب حضور لافت للملاكمين المصريين، حيث يخوض باسم ممدوح مواجهة أمام الأمريكي جمار تالي، فيما تشهد الأمسية ظهور عدد من المواهب المصرية الصاعدة، من بينهم محمود مبارك وعمر هيكل، في خطوة تمنحهم فرصة الظهور ضمن حدث عالمي يحظى بمتابعة واسعة.

وفي نزالات السيدات، تدافع اليابانية ميزوكي هيروتا عن لقبي The Ring وWBO أمام الأسترالية من أصول مصرية مي سليمان، في مواجهة تُعد من أبرز نزالات السيدات ضمن الأمسية.

ومع اقتراب موعد الحدث، تتصاعد حالة الترقب عالميًا لأمسية يُنتظر أن تجمع بين قوة المنافسات والمشهد البصري الاستثنائي، في ليلة تستعد فيها الجيزة لاستقبال واحدة من أكبر أمسيات الملاكمة خلال عام 2026.

