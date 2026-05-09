الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

0 0
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 3
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

0 1
21:45

يوفنتوس

فيديو هدف عمر مرموش اليوم في شباك برينتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز

كتب : نهي خورشيد

10:45 م 09/05/2026
    مرموش وهالاند
    جوارديولا ومرموش
    عمر مرموش و جوارديولا
    هدف عمر مرموش
    هدف عمر مرموش
    هدف عمر مرموش
    هدف عمر مرموش
    هدف عمر مرموش
    عمر مرموش (3) (1)
    عمر مرموش (4) (1)
    عمر مرموش (2) (1)
    عمر مرموش (6) (1)
    عمر مرموش (5) (1)
    عمر مرموش (1) (1)

قاد الدولي المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي لتعزيز انتصاره على برينتفورد، بعدما سجل الهدف الثالث في المباراة التي انتهت بفوز السماوي بثلاثية نظيفة مساء السبت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك مرموش في اللقاء بداية من الدقيقة 60، بعدما دفع به المدرب بدلاً من ريان شرقي.

فيديو هدف عمر مرموش اليوم في شباك برينتفورد

وجاء هدف النجم المصري عمر مرموش في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عقب هجمة مرتدة سريعة قادها السيتي، إذ وصلت الكرة إلى إيرلينج هالاند الذي مررها بدوره إلى مرموش ليسددها الأخير أرضية قوية سكنت شباك برينتفورد.

ويعتبر هدف عمر مرموش اليوم هو الثاني له في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، بعدما سبق له التسجيل أمام وولفرهامبتون في يناير الماضي.

كما أنهى غيابه عن التهديف في البريميرليج، بعدما عاد لهز الشباك للمرة الأولى منذ 105 أيام منذ هدفه الأخير أمام وولفرهامبتون يوم 24 يناير ضمن الجولة 23 من المسابقة.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

ومن المنتظر أن يلتقي مانشستر سيتي مع كريستال بالاس مساء الأربعاء 13 مايو، في المباراة المؤجلة من الجولة 31 للدوري الإنجليزي الممتاز

