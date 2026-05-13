صورة خلف شجرة تشعل أزمة تجسس بين ساوثهامبتون وميدلسبره.. ما القصة؟

كتب : وائل توفيق

08:52 م 13/05/2026 تعديل في 09:15 م
    كيم هيلبرج مدرب ميدلسبره
    توندا إيكرت مدرب ساوثهامبتون
    مشجع يخسر من تهمة التجسس
    ميدلسبره يتهم ساوثهامبتون بالتجسس بسبب هذه الصورة التي يظهرفيها محلل يراقب التدريبات

تداولت صورة لمحلل نادي ساوثهامبتون يعتقد أنه كان يراقب تدريب نادي ميدلسبره يوم الخميس الماضي، وذلك قبل يومين من مواجهة الفريقين في مباراتي نصف نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ميدلسبره يتهم ساوثهامبتون بالتجسس

نشرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية الصورة التي يظهر فيها شاب يقف خلف شجرة في ملعب تدريب نادي ميدلسبره وفي يده هاتف محمول، وذكرت صحيفة "ذا أثيلتك" الشهيرة، أنه تم التعرف عليه باسم ويليام سولت، يعمل في فريق تحليل المدير الفني لساوثهامبتون، توندا إيكرت.

يعتمد نادي ميدلسبره على الصورة دليلا سيقدمه إلى رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كما يمتلك النادي بطاقة ائتمان استخدمها الشاب لشراء قهوة في نادي روكليف المملوك لرئيس نادي ميدلسبره.

ونشر الرئيس التنفيذي لنادي ساوثهامبتون رسالة على موقع النادي، قال فيها، إنهم يتعاونون مع رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ولجنة الانضباط لكنهم يرغبون في معرفة الحقائق وفهمها.

ويجري ساوثهامبتون تحقيقا داخليا خاصا بخصوص الواقعة قبل مواجهة الذهاب.

العقوبات المتوقعة على ساوثهامبتون

ووفقا للوائح رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يحق للجنة فرض أي عقوبة تراها مناسبة، ووفقا لـ "ذا أثيلتك" تبدو الغرامة الخيار الأقرب والأرجح، واستشهدت بـ واقعة مدرب ليدز يونايتد، مارسيلو بيلسا، عندما طلب من أحد محلليه مراقبة تدريب ديربي كاونتي عام 2019.

نتيجة مواجهة ساوثهامبتون وميدلسبره

وأجريت مباراتي ساوثهامبتون وميدلسبره ذهابا وإيابا، وفاز الأول بمجموع المباراتين 2-1، حيث تعادلا دون أهداف في المباراة الأولى، وفاز ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف في العودة.

وسيواجه ساوثهامبتون هال سيتي في نهائي ملحق صعود الدوري الإنجليزي، وذلك يوم 23 مايو الجاري.

"الكهرباء" تحسم الجدل بشأن أنباء زيادة أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي
