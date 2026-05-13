احتفل صانع المحتوى محمد عبد العاطي بعقد قرانه أمس الثلاثاء الموافق 13 مايو، في أجواء عائلية بسيطة.

وحرص محمد عبدالعاطي على تغيير أجواء الاحتفال بالزفاف التقليدية، واحتفل مع زوجته بالزواج داخل أحد "الكافيهات" الشهيرة.

احتفال محمد عبدالعاطي وزوجته

وعبر عبد العاطي عن سعادته في تلك اللحظة، بالرقص مع مطرب الراب زياد ظاظا.

وظهرت العروس خلال حفل الزفاف بإطلالة لافتة، إذ ارتدت فستان زفاف أبيض جريء، كما لفتت الأنظار بعدد من التاتوهات البارزة، كما ظهرت أيضًا بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير .

من هو البلوجر محمد عبد العاطي

يعد محمد عبد العاطي من أبرز صناع المحتوى الكوميدي، حيث قدم برنامجا ساخرًا بعنوان "مع كامل احترامي"، استضاف خلاله عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وحقق من خلاله شهرة واسعة.

