مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

0 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

0 1
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

"لم يعجبني".. هانزي فليك ينتقد لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين عقب التتويج بالدوري

كتب : يوسف محمد

07:11 م 12/05/2026
    لامين يامال علم فلسطين (2) (1)
    لامين يامال علم فلسطين (3)
    لامين يامال علم فلسطين (1)
    هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة
    هانسي فليك

انتقد المدرب الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، احتفال لامين يامال أمس بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني، وهو يحمل علم فلسطين.

وكان يامال خطف الأنظار أمس، بعدما رفع علم فلسطين خلال احتفال لاعبي البارسا مع جماهيرهم، بعد التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

تعليق فليك على احتفال لامين يامال بعلم فلسطين

وقال فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بمباراة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس: "تحدث مع لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين، والأمر لم يعجبني ولكن هذا قراره في النهاية".

وأضاف: "ما رأيته في احتفالات جماهير برشلونة بالأمس بعد حصد لقب الدوري، كان مؤثرا للغاية، نحن نلعب كرة القدم من أجل إسعاد الجماهير".

وكان برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره ريال مدريد الإسباني، بهدفين دون مقابل يوم الأحد الماضي.

غياب برشلونة عن مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وغاب لامين يامال عن مباراة البارسا السابقة أمام ريال مدريد، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها صاحب الـ18 عاما.

"دعم فلسطين ورفض العنصرية".. مشاهد إنسانية للامين يامال لاعب برشلونة
"دعم فلسطين ورفض العنصرية".. مشاهد إنسانية للامين يامال لاعب برشلونة
استعدادًا لـ"كل السيناريوهات".. مدبولي يترأس اجتماعًا لتوفير الوقود خلال
الشرطة تكشف الحقيقة.. ادعاءات كاذبة وخلافات أسرية وراء ترندات السوشيال
أبرز 15 صورة من ظهور حسام وإبراهيم حسن مع سيف زاهر
حكم قضائي ضد سمسار فيصل بتهمة التعدي على طبيبة وتهديدها

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية