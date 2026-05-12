انتقد المدرب الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، احتفال لامين يامال أمس بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني، وهو يحمل علم فلسطين.

وكان يامال خطف الأنظار أمس، بعدما رفع علم فلسطين خلال احتفال لاعبي البارسا مع جماهيرهم، بعد التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

تعليق فليك على احتفال لامين يامال بعلم فلسطين

وقال فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بمباراة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس: "تحدث مع لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين، والأمر لم يعجبني ولكن هذا قراره في النهاية".

وأضاف: "ما رأيته في احتفالات جماهير برشلونة بالأمس بعد حصد لقب الدوري، كان مؤثرا للغاية، نحن نلعب كرة القدم من أجل إسعاد الجماهير".

وكان برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره ريال مدريد الإسباني، بهدفين دون مقابل يوم الأحد الماضي.

غياب برشلونة عن مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وغاب لامين يامال عن مباراة البارسا السابقة أمام ريال مدريد، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها صاحب الـ18 عاما.

