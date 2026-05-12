"دعم فلسطين ورفض العنصرية".. مشاهد إنسانية للامين يامال لاعب برشلونة

خطف نجم الإسباني الشاب لامين يامال، الأنظار بقوة خلال احتفاله رفقة لاعبي برشلونة بحصد لقب الدوري الإسباني، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وشهدت شوارع مدينة برشلونة احتفالات قوية أمس الإثنين، حيث تجول لاعبي الفريق والجهاز الفني في شوارع المدينة بحافلة مكشوفة، وسط حضور الآلاف من الجماهير الكتالونية، الذين تواجدوا للاحتفال باللقب.

لامين يامال يخطف الأنظار خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني

ولم يكن احتفال يامال تقليديا كباقي زملائه، بل أنه حمل طابع إنساني كبير بعدما ظهر حاملا علم فلسطين بين يديه، في لقطة أثارت تفاعلا واسعا من جانب الجماهير العربية بشكل عام.

وبخلاف دعم فلسطين، فقد أظهر يامال من قبل رفضه لأي هتافات عنصرية، حيث أبدى استيائه الشديد، عقب الهتافات العنصرية التي قامت بها جماهير إسبانيا، خلال مباراة الماتادور ومنتخب مصر الودية، التي أقيمت في مارس الماضي.

انتقاد لامين يامال لمشجعي إسبانيا بعد الهتافات العنصرية في مباراة مصر

وكتب يامال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" آنذاك: "أنا مسلم، الحمد لله أمس في الملعب كان سمع هتاف يقول: "من لا يقفز فهو مسلم". أعلم أنه كان موجهًا للفريق المنافس ولم يكن شيئًا شخصيًا ضدي، لكن كوني شخصًا مسلمًا فهذا يظل عدم احترام وأمرًا غير مقبول".

وأضاف: "أدرك أن ليس كل الجماهير كذلك، لكن لمن يرددون هذه الهتافات، استخدام الدين كوسيلة للسخرية في الملعب يجعلكم أشخاصًا جهلة وعنصريين، كرة القدم للاستمتاع والتشجيع، وليس لإهانة الناس بسبب ما هم عليه أو ما يؤمنون به".

واختتم لامين يامال: "ومع ذلك، شكرًا للجماهير التي جاءت لتشجيعنا، نراكم في كأس العالم".

ارتباط قوي بالحي الذي نشأ به

وفي بادرة إنسانية، كان أعلن صاحب الـ18 عاما في وقت سابق، في تصريحات عبر بودكاست: "Resonancia de Corazón"، بتبرعه بمئة كرة لحي روكافوندا، هو الحي الذي نشأ به بمدينة برشلونة.