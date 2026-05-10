الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

أتالانتا

هل تنقل مجانًا؟.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد

كتب : محمد خيري

12:21 م 10/05/2026 تعديل في 12:22 م
    ريال مدريد وبرشلونة 1
    ريال مدريد وبرشلونة
    ريال مدريد وبرشلونة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (4)
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (3)
    ريال مدريد وبرشلونه (1)
    ريال مدريد وبرشلونه (5)
    ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس الملك الأسباني (3)
    ريال مدريد وبرشلونة
    ريال مدريد وبرشلونه (7)
    ريال مدريد وبرشلونه (3)
    ريال مدريد وبرشلونه (2)
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (8)
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (7)
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (2)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية نحو مواجهة برشلونة وريال مدريد، في قمة منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025/2026، والتي قد تحسم بشكل كبير صراع اللقب لصالح الفريق الكتالوني.

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، في مواجهة مرتقبة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

برشلونة وريال مدريد.. القناة الناقلة

وتنقل شبكة beIN SPORTS منافسات الدوري الإسباني بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

وخصصت الشبكة قناة “beIN Sports 1 HD” لإذاعة أحداث اللقاء، وسط استوديو تحليلي يضم مجموعة من أبرز نجوم التحليل في الوطن العربي.

ولن تُنقل المباراة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث تذاع حصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة، بينما قد تتوفر عبر بعض الأقمار الأجنبية خارج المنطقة العربية.

ترتيب برشلونة وريال مدريد

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، جمعها من 34 مباراة، بعدما حقق الفوز في 29 لقاء، وتعادل مرة واحدة، بينما تلقى 4 هزائم.

في المقابل، يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 77 نقطة، بعدما فاز في 24 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وتعرض لـ5 هزائم خلال الموسم الحالي.

كلاسيكو الأرض.. كيف يحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني ضد ريال مدريد الليلة ؟

