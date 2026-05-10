تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية نحو مواجهة برشلونة وريال مدريد، في قمة منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025/2026، والتي قد تحسم بشكل كبير صراع اللقب لصالح الفريق الكتالوني.

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، في مواجهة مرتقبة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

برشلونة وريال مدريد.. القناة الناقلة

وتنقل شبكة beIN SPORTS منافسات الدوري الإسباني بشكل حصري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

وخصصت الشبكة قناة “beIN Sports 1 HD” لإذاعة أحداث اللقاء، وسط استوديو تحليلي يضم مجموعة من أبرز نجوم التحليل في الوطن العربي.

ولن تُنقل المباراة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث تذاع حصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة، بينما قد تتوفر عبر بعض الأقمار الأجنبية خارج المنطقة العربية.

ترتيب برشلونة وريال مدريد

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، جمعها من 34 مباراة، بعدما حقق الفوز في 29 لقاء، وتعادل مرة واحدة، بينما تلقى 4 هزائم.

في المقابل، يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 77 نقطة، بعدما فاز في 24 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وتعرض لـ5 هزائم خلال الموسم الحالي.

