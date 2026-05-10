هل تنقل مجانًا؟.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد

يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره زد إف سي، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر

تقام المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

جوائز كأس مصر

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن الجوائز المالية لبطولة كأس مصر لموسم 2025/26، والتي تُعد الأكبر في تاريخ المسابقة.

ويحصل بطل كأس مصر على مكافأة مالية قدرها 2 مليون جنيه، بينما ينال الفريق الوصيف مليون جنيه.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يأتي فريق زد في المركز الثالث ضمن مجموعة الهبوط برصيد 43 نقطة.