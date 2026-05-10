قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية طلب ضبط وإحضار والدة وشقيقة البلوجر دنيا فؤاد، لسؤالهما حول مدى علمهما بحقيقة حالتها الصحية ودورهما في التواصل مع المتبرعين لجمع أموال بزعم إصابتها بمرض السرطان.

وأوضحت التحقيقات أن عدداً من المتبرعين أكدوا تلقيهم اتصالات متكررة من أفراد الأسرة، طالبوا خلالها بتحويل مبالغ مالية بدعوى تدهور الحالة الصحية وخضوعها لجراحات عاجلة، وهو ما دفعهم للمساهمة بدافع إنساني.

بلاغات رسمية وتطورات التحقيق

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغات رسمية تقدم بها مواطنون أكدوا تحويل مبالغ مالية عقب مشاهدة مقاطع فيديو ومنشورات لدنيا فؤاد تتحدث فيها عن معاناتها مع المرض، قبل أن تتزايد الشكوك حول صحة تلك الادعاءات.

مراجعة التقارير الطبية والسجلات العلاجية

وتواصل جهات التحقيق فحص التقارير الطبية والأشعات والتحاليل المنسوبة للمتهمة، مع مطابقتها بالسجلات الرسمية بالمستشفيات، إلى جانب مراجعة سجلات الدخول والخروج وأي بروتوكولات علاجية مسجلة.

فحص التحويلات المالية والحسابات البنكية

كما يتم فحص التحويلات المالية والتبرعات التي جرى جمعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومراجعة الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بالقضية، لتحديد حجم الأموال وأوجه إنفاقها.

التحقيقات مستمرة وسماع أقوال الشهود

وتواصل النيابة العامة سماع أقوال الشهود والمبلغين وفحص الأدلة الرقمية والمحادثات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية عقب الانتهاء من التحريات والتقارير الفنية.

جدل واسع على مواقع التواصل

وأثارت القضية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطفين مع المتهمة ومشككين في روايتها، في ظل غياب مستندات طبية رسمية تؤكد حالتها الصحية.