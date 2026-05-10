إعلان

قرار جديد من النيابة بشأن اتهام دنيا فؤاد في قضية التبرعات المزعومة

كتب : أميرة يوسف

01:13 م 10/05/2026

دنيا فؤاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية طلب ضبط وإحضار والدة وشقيقة البلوجر دنيا فؤاد، لسؤالهما حول مدى علمهما بحقيقة حالتها الصحية ودورهما في التواصل مع المتبرعين لجمع أموال بزعم إصابتها بمرض السرطان.

تفاصيل ضبط وإحضار والدة وشقيقة دنيا فؤاد في قضية التبرعات


وأوضحت التحقيقات أن عدداً من المتبرعين أكدوا تلقيهم اتصالات متكررة من أفراد الأسرة، طالبوا خلالها بتحويل مبالغ مالية بدعوى تدهور الحالة الصحية وخضوعها لجراحات عاجلة، وهو ما دفعهم للمساهمة بدافع إنساني.

بلاغات رسمية وتطورات التحقيق

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغات رسمية تقدم بها مواطنون أكدوا تحويل مبالغ مالية عقب مشاهدة مقاطع فيديو ومنشورات لدنيا فؤاد تتحدث فيها عن معاناتها مع المرض، قبل أن تتزايد الشكوك حول صحة تلك الادعاءات.

مراجعة التقارير الطبية والسجلات العلاجية

وتواصل جهات التحقيق فحص التقارير الطبية والأشعات والتحاليل المنسوبة للمتهمة، مع مطابقتها بالسجلات الرسمية بالمستشفيات، إلى جانب مراجعة سجلات الدخول والخروج وأي بروتوكولات علاجية مسجلة.

فحص التحويلات المالية والحسابات البنكية

كما يتم فحص التحويلات المالية والتبرعات التي جرى جمعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومراجعة الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بالقضية، لتحديد حجم الأموال وأوجه إنفاقها.

التحقيقات مستمرة وسماع أقوال الشهود

وتواصل النيابة العامة سماع أقوال الشهود والمبلغين وفحص الأدلة الرقمية والمحادثات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية عقب الانتهاء من التحريات والتقارير الفنية.

جدل واسع على مواقع التواصل

وأثارت القضية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين متعاطفين مع المتهمة ومشككين في روايتها، في ظل غياب مستندات طبية رسمية تؤكد حالتها الصحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دنيا فؤاد الإسماعيلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل ينضم مصطفي محمد للأهلي بعد هبوط نانت ؟ مصدر يوضح التفاصيل
رياضة محلية

هل ينضم مصطفي محمد للأهلي بعد هبوط نانت ؟ مصدر يوضح التفاصيل

مفاجأة.. الإغلاق المبكر لم يخفض استهلاك الطاقة إلا بأقل من 0.5%
اقتصاد

مفاجأة.. الإغلاق المبكر لم يخفض استهلاك الطاقة إلا بأقل من 0.5%
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في توصيل العدادات
أخبار مصر

الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في توصيل العدادات
لاعبة جودو إيرانية تنسحب أمام منافستها الإسرائيلية.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

لاعبة جودو إيرانية تنسحب أمام منافستها الإسرائيلية.. ما القصة؟
الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك
نصائح طبية

الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا