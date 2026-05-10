استقر ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني الممتاز.



وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في مواجهة مرتقبة بين قطبي الكرة الإسبانية.



تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة



حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فران جارسيا، دين هاوسن، أنطونيو روديجر، ترنت ألكساندر أرنولد.



خط الوسط: إدواردو كامافينجا، تياجو بيتارش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، براهيم دياز، جونزالو جارسيا.



ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 88 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 77 نقطة.



اقرأ ايضاً:

موعد مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر والقناة الناقلة





اكتساح سماوي.. تاريخ مواجهات بيراميدز وزد قبل نهائي كأس مصر





مصراوي يكشف.. شرط الأهلي لإعادة أكرم توفيق في الموسم المقبل



