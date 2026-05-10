مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

أتالانتا

جميع المباريات

إعلان

فينيسيوس أساسيًا.. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في الدوري

كتب : محمد الميموني

12:50 م 10/05/2026

ريال مدريد و برشلونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في مواجهة مرتقبة بين قطبي الكرة الإسبانية.


تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة


حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فران جارسيا، دين هاوسن، أنطونيو روديجر، ترنت ألكساندر أرنولد.


خط الوسط: إدواردو كامافينجا، تياجو بيتارش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، براهيم دياز، جونزالو جارسيا.


ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 88 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 77 نقطة.


اقرأ ايضاً:

موعد مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

اكتساح سماوي.. تاريخ مواجهات بيراميدز وزد قبل نهائي كأس مصر

مصراوي يكشف.. شرط الأهلي لإعادة أكرم توفيق في الموسم المقبل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد الدوري الإسباني برشلونة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك
نصائح طبية

الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك
لاعبة جودو إيرانية تنسحب أمام منافستها الإسرائيلية.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

لاعبة جودو إيرانية تنسحب أمام منافستها الإسرائيلية.. ما القصة؟
نورهان منصور تمارس تمارينها وتوجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب
زووم

نورهان منصور تمارس تمارينها وتوجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب
سباك تحول إلى أيقونة عالمية.. أسرار لا تعرفها عن شخصية ماريو
علاقات

سباك تحول إلى أيقونة عالمية.. أسرار لا تعرفها عن شخصية ماريو
تمارين ضغط في الشارع.. ماكرون يشارك شباب الإسكندرية ممارسة الرياضة- فيديو
أخبار المحافظات

تمارين ضغط في الشارع.. ماكرون يشارك شباب الإسكندرية ممارسة الرياضة- فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا