أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن منظومات الرصد في القوات المسلحة تمكنت فجر اليوم الأحد، من تحديد عدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي لدولة الكويت.

رصد وتدمير طائرات مسيّرة في الأجواء الكويتية

أوضح العقيد العطوان، في البيان رقم 61 الصادر عن الوزارة، الأحد، أن القوات المسلحة تعاملت بشكل "فوري وحازم" مع هذه الأهداف الجوية، وفقا للإجراءات والبروتوكولات العسكرية المعتمدة في مثل هذه الحالات لضمان إبطال أي خطر محتمل قبل وصوله إلى أهدافه.

القوات المسلحة تؤكد جاهزيتها القصوى لحماية أمن الوطن واستقراره

شدد البيان الصادر عن وزارة الدفاع على أن الجيش الكويتي بمختلف قطاعاته يمتلك الجاهزية الكاملة واليقظة العالية للتعامل مع كافة التهديدات التي قد تمس سيادة الدولة أو سلامة أراضيها.

وأكدت الوزارة، التزامها التام بمسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وضمان سلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، مشيرة إلى أن القوات المسلحة في حالة رصد مستمر ومتابعة دقيقة لكل ما يدور داخل المجال الجوي والحدودي للدولة.

وتؤكد القوات المسلحة جاهزيتها الكاملة للحفاظ على أمن الوطن… — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) May 10, 2026

يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول الخليج، حيث سبق أن تعرّضت عدة دول عربية لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية إيرانية الصنع، ما يعكس تصاعد التوترات الإقليمية ويؤكد على أهمية اليقظة الأمنية المستمرة لدول المنطقة في مواجهة هذه التهديدات.