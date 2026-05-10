إعلان

الكويت تعلن إسقاط طائرات مسيّرة إيرانية بعد رصدها في أجوائها

كتب : مصطفى الشاعر

12:48 م 10/05/2026

دفاعات جوية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن منظومات الرصد في القوات المسلحة تمكنت فجر اليوم الأحد، من تحديد عدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي لدولة الكويت.

رصد وتدمير طائرات مسيّرة في الأجواء الكويتية

أوضح العقيد العطوان، في البيان رقم 61 الصادر عن الوزارة، الأحد، أن القوات المسلحة تعاملت بشكل "فوري وحازم" مع هذه الأهداف الجوية، وفقا للإجراءات والبروتوكولات العسكرية المعتمدة في مثل هذه الحالات لضمان إبطال أي خطر محتمل قبل وصوله إلى أهدافه.

القوات المسلحة تؤكد جاهزيتها القصوى لحماية أمن الوطن واستقراره

شدد البيان الصادر عن وزارة الدفاع على أن الجيش الكويتي بمختلف قطاعاته يمتلك الجاهزية الكاملة واليقظة العالية للتعامل مع كافة التهديدات التي قد تمس سيادة الدولة أو سلامة أراضيها.

وأكدت الوزارة، التزامها التام بمسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وضمان سلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، مشيرة إلى أن القوات المسلحة في حالة رصد مستمر ومتابعة دقيقة لكل ما يدور داخل المجال الجوي والحدودي للدولة.

يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتكررة على دول الخليج، حيث سبق أن تعرّضت عدة دول عربية لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية إيرانية الصنع، ما يعكس تصاعد التوترات الإقليمية ويؤكد على أهمية اليقظة الأمنية المستمرة لدول المنطقة في مواجهة هذه التهديدات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكويت حرب إيران إيران وأمريكا هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أبرزهم "الششتاوي".. قرار عاجل من القضاء برفع 4 أسماء من قوائم الإرهاب|
حوادث وقضايا

أبرزهم "الششتاوي".. قرار عاجل من القضاء برفع 4 أسماء من قوائم الإرهاب|
بالفيديو| رامي عياش يحيي حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية
زووم

بالفيديو| رامي عياش يحيي حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية
"أتجنبه بكل صراحة".. تعليق مفاجئ من مورينيو بشأن تدريب ريال مدريد
رياضة عربية وعالمية

"أتجنبه بكل صراحة".. تعليق مفاجئ من مورينيو بشأن تدريب ريال مدريد
الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك
نصائح طبية

الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك
إجلاء عاجل وعزل 42 يوماً.. ماذا ينتظر ركاب سفينة "فيروس هانتا"؟
شئون عربية و دولية

إجلاء عاجل وعزل 42 يوماً.. ماذا ينتظر ركاب سفينة "فيروس هانتا"؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا