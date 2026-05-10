أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بسماع دوي انفجار قوي في مدينة تشابهار جنوب شرقي إيران، وسط توترات إقليمية متصاعدة، موضحة أن هذا الانفجار يعود إلى "عمليات عسكرية منظمة لتدمير مخلفات حربية".

طبيعة الانفجار القوي في مدينة تشابهار

أوضحت الوكالة، اليوم الأحد، أن الصوت كان ناتجا عن تدمير ذخائر غير منفجرة متبقية من المواجهات العسكرية الأخيرة التي وصفتها المصادر الإيرانية بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على البلاد، مؤكدة أن الإجراء جاء في إطار تنظيف المنطقة من الأجسام الخطيرة وتأمين المواقع الحيوية.

محافظ تشابهار يربط الانفجارات بجهود التخلص من مخلفات حرب رمضان

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن محافظ تشابهار، تأكيده أن أصوات الانفجارات المُسجّلة تندرج ضمن نشاطات الوحدات الهندسيّة للتخلص من المقذوفات التي لم تنفجر خلال فترة ما عُرف بـ"حرب رمضان".

وكان الغموض قد لف طبيعة الانفجار في الساعات الأولى لوقوعه، حيث أصدرت الوكالات بيانات أولية تُشير إلى سماع دوي قوي دون توفر تفاصيل فورية عن الموقع الدقيق أو حجم الأضرار، قبل أن تخرج التصريحات الرسمية لتُطمئن السكان وتوضح الأسباب التقنية للحادث.

الشرطة الإيرانية تعلن تصفية مئات الصواريخ وتطهير المناطق السكنية

أعلنت الشرطة الإيرانية، في بيان منفصل، اليوم الأحد، عن نجاح وحداتها المتخصصة في تحييد وتفكيك 185 صاروخا من طرازات مختلفة خلال العمليات الميدانية المرتبطة بحرب رمضان.

وأوضح المتحدث باسم قوات الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن الفرق الفنية باشرت العمل في أكثر من 1500 موقع شهد انفجارات سابقة، حيث قامت بمسح شامل للمناطق الحضرية والريفية ونُقلت الذخائر المكتشفة إلى أماكن آمنة لتفكيكها بعيدا عن التجمعات السكانية لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع حوادث عرضية.

يأتي هذا الانفجار في مدينة تشابهار، التي تُعد أحد أهم الموانئ الاستراتيجية الإيرانية المُطلة على بحر عُمان، وسط توترات إقليمية متصاعدة في المنطقة، خاصة مع استمرار الاشتباكات والتحركات العسكرية في عدة جبهات.