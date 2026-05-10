سقوط "حرامية الكابلات" من أمام أحد المساجد في السويس | فيديو

كتب : علاء عمران

01:10 م 10/05/2026 تعديل في 01:13 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 3 أشخاص يستقلون عربة "كارو" بسرقة أسلاك الكهرباء من أمام أحد المساجد بمحافظة السويس.

ضبط المتهمين

وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأحد، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، مقيمون بدائرة قسم شرطة الجناين.

وعُثر بحوزتهم على مقص حديدي وعربة "كارو" المستخدمين في تنفيذ الواقعة. وبإرشادهم، تم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية"، وهو مالك مخزن خردة له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين، وتم ضبطه وبحوزته باقي المسروقات.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

