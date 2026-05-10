ليفاندوفسكي أساسياً.. تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الدوري

كتب : محمد الميموني

01:18 م 10/05/2026
    برشلونة
    برشلونة

استقر هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في قمة مرتقبة بين قطبي الكرة الإسبانية.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى:
خوان جارسيا.

خط الدفاع:
جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو.

خط الوسط:
إريك جارسيا، بيدري، جافي، فيرمين لوبيز، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم:
روبرت ليفاندوفسكي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 88 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

