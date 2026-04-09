كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن موقف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على ضم المهاجم الشاب حمزة عبدالكريم لاعب برشلونة إلى القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

قرار نهائي من الجهاز الفني لمنتخب مصر بخصوص ضم حمزة عبدالكريم

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني استقر على عدم ضم حمزة لقائمة الفراعنة، إذ يرى أن استبعاد اللاعب لا ينتقص من موهبته وإنما يعود إلى الاعتماد على عناصر أكثر خبرة شاركت بشكل مستمر في المعسكرات والمباريات الودية خلال الفترة الماضية مع احترام كامل لطموح اللاعب وتطوره.

وأضاف أن حمزة عبدالكريم يعد من الأسماء التي يراهن عليها الجهاز الفني لبناء مستقبل المنتخب في المرحلة المقبلة خاصة بعد انتهاء منافسات كأس العالم.

مجموعة مصر في كأس العالم

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة من المونديال إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

ويستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل، قبل أن يواجهوا نيوزيلندا في فانكوفر يوم 22 من الشهر نفسه، ثم يختتمون دور المجموعات بمباراة إيران يوم 27 يونيو على نفس الملعب في سياتل

