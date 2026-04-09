الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

قرار نهائي من الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن مشاركة حمزة عبدالكريم في مونديال 2026

كتب : نهي خورشيد

12:02 ص 09/04/2026

حسام حسن

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن موقف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على ضم المهاجم الشاب حمزة عبدالكريم لاعب برشلونة إلى القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني استقر على عدم ضم حمزة لقائمة الفراعنة، إذ يرى أن استبعاد اللاعب لا ينتقص من موهبته وإنما يعود إلى الاعتماد على عناصر أكثر خبرة شاركت بشكل مستمر في المعسكرات والمباريات الودية خلال الفترة الماضية مع احترام كامل لطموح اللاعب وتطوره.

وأضاف أن حمزة عبدالكريم يعد من الأسماء التي يراهن عليها الجهاز الفني لبناء مستقبل المنتخب في المرحلة المقبلة خاصة بعد انتهاء منافسات كأس العالم.

مجموعة مصر في كأس العالم

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة من المونديال إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

ويستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل، قبل أن يواجهوا نيوزيلندا في فانكوفر يوم 22 من الشهر نفسه، ثم يختتمون دور المجموعات بمباراة إيران يوم 27 يونيو على نفس الملعب في سياتل

تحت أنظار صلاح.. باريس سان جيرمان يضرب ليفربول بثنائية في دوري الأبطال

جماهير أتلتيكو مدريد تكرر واقعة مباراة مصر وإسبانيا.. ماذا حدث؟

