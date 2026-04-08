مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

جميع المباريات

إعلان

بعد أكثر من 20 عامًا.. تييري هنري يُعلق على خسارة الكرة الذهبية 2003

كتب : نهي خورشيد

07:48 م 08/04/2026 تعديل في 09/04/2026

تييري هنري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عاد الفرنسي تييري هنري نجم برشلونة وآرسنال السابق للحديث عن الجدل المستمر حول أحقيته بحصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2003.


تصريحات هادئة من تييري هنري حول خسارته الكرة الذهبية


وتحدث هنري خلال ظهوره في تغطية دوري أبطال أوروبا عبر شبكة CBS Sports، عن الجدل الذي استمر لسنوات بشأن أحقية فوزه بالجائزة.


وقال هنري إن التصويت يعتمد في النهاية على وجهات نظر الصحفيين، موضحاً أن الأختيار يتم وفقاً لرؤية النظر الخاصة.


ولم يعترض هنري بشكل مباشر على النتيجة، مركداً أن مثل هذه الجوائز تخضع للتقييم الشخصي، وأنه بمراجعة ترتيب المصوتين في العديد من السنوات تظهر اختلافات كبيرة وهو أمر طبيعي في ظل اختلاف الآراء.

وكانت جائزة الكرة الذهبية لعام 2003 ذهبت إلى لاعب وسط يوفنتوس بافل نيدفيد، بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.


أرقام المرشحين للكرة الذهبية 2003


ووفقاً للإحصائيات المتداولة خلال تلك الفترة، سجل نيدفيد 14 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة خلال الموسم.


في المقابل، كان هنري يعيش أحد أفضل مواسمه بقميص أرسنال، إذ سجل 32 هدفاً وصنع 28 أخرى في مختلف المسابقات.

أرقام تييري هنري مع البارسا والمدفعجية


ورغم عدم تتويجه بالكرة الذهبية، يبقى هنري أحد أبرز أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل 228 هدفاً بقميص أرسنال، بجانب مشاركته في الحقبة التاريخية للنادي وأبرزها موسم "اللاهزيمة".

كما توج لاحقاً بلقب دوري أبطال أوروبا خلال فترته مع برشلونة، إذ لعب بقميصه 121 مباراة سجل 49 هدف وصنع 28 فرصة، وذلك وفقاً لـ "ترانسفير ماركت".

تييري هنري الكرة الذهبية 2003 برشلونة أرسنال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

رياضة محلية

أخبار مصر

زووم

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

