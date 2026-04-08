أعرب هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، عن ثقته في جاهزية لاعبي الفريق لخوض المواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مضيفه شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل، على ملعب نيلسون مانديلا، في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي.

تصريحات هشام نصر

وأشاد نصر خلال تصريحات نقلتها صحيفة النهار الجزائرية، بحفاوة الاستقبال التي حظيت بها بعثة الزمالك منذ وصولها إلى الجزائر، مؤكدًا أن إدارة النادي الجزائري وفرت كل سبل الراحة للفريق.

كما شدد على أن اللقاء يجمع بين فريقين شقيقين، معربا عن أمله في أن يخرج بصورة رياضية مميزة، وأن يحسم التنافس داخل أرض الملعب فقط.

وأشار إلى أنه تابع أداء شباب بلوزداد في مباراته أمام المصري البورسعيدي، والتي قدم خلالها مستوى قويا، مؤكدًا في الوقت نفسه جاهزية الزمالك للمباراة، وطموح الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمود بنتايك – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – محمد السيد – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.