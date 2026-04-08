الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

البنك الأهلي

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
21:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

- -
21:00

ستراسبورج

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
21:00

الكمار

رونالدو يختار أفضل ملعب في مسيرته.. ما هو؟

كتب : نهي خورشيد

08:54 م 08/04/2026 تعديل في 09/04/2026

كريسيانو رونالدو لاعب النصر السعودي (1)

اختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الحالي وريال مدريد الأسبق، أفضل ملعب لعب فيه خلال مسيرته الكروية، رغم خوضه العديد من المباريات على أكبر الملاعب الأوروبية مثل أولد ترافورد، سانتياجو برنابيو، أليانز ستاديوم، كامب نو وويمبلي.


رونالدو يختار سيلتيك بارك كأفضل ملعب


وأكد رونالدو في تصريحات لنادي سيلتيك: "أن ملعب سيلتيك بارك في جلاسكو هو الأفضل، خاصة أن أجواء الجماهير هناك كانت الأكثر تميزاً وحماساً بين جميع الملاعب التي شهدت على مسيرته الاحترافية".


ووصف مهاجم العالمي ملعب سيلتيك بأنه الأكثر إثارة وإلهاماً للاعبين بسبب جماهيره المخلصة والداعمة على الدوام، خصوصاً في مباريات دوري أبطال أوروبا.


قال رونالدو نصاً: "جماهير سيلتيك مذهلة من الرائع دائماً اللعب هناك".


أول زيارة لـ رونالدو في ملعب سيلتيك بارك


وشهدت زيارة رونالدو الأولى للملعب عام 2006 ضمن مباراة دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد، حين سجل شونسوكي ناكامورا هدف الفوز الوحيد لسيلتيك من ركلة حرة.


إعجاب آخر بـ ملعب سيلتيك بارك


ولا يقتصر الإعجاب على رونالدو فقط، إذ أشاد النجم الأرجنتيني السابق ليونيل ميسي بالملعب واصفاً إياه بأنه أحد أصعب الملاعب في أوروبا بفضل شدة الحماس الجماهيري في مباريات دوري الأبطال.


من جانبه، أكد المدرب الأسطوري أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، أن جماهير سيلتيك تخلق بيئة صعبة للاعبين الزائرين وتمنح أصحاب الأرض أفضلية حقيقية وهو ما يجعل المباراة هناك تجربة استثنائية لأي فريق.

كريستيانو رونالدو النصر ملعب سيلتيك بارك

على طريقة البشر.. "كوكو" قرد الفيوم يبدأ يومه بفنجان قهوة -فيديو وصور
على طريقة البشر.. "كوكو" قرد الفيوم يبدأ يومه بفنجان قهوة -فيديو وصور
الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان
الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان

مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
قنصلية إيرانية تسخر من ترامب: نكتب إليكم من العصر الحجري ونسيطر على مضيق
قنصلية إيرانية تسخر من ترامب: نكتب إليكم من العصر الحجري ونسيطر على مضيق
فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب
فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران